La SPA de Nyon devient une arche confortable

Ce n’est pas parce qu’on touche 900'000 francs qu’on roule sur l’or. La SPA La Côte en est la démonstration. L’institution installée sur la plaine de l’Asse, en dessus de Nyon, vit toujours chichement après avoir reçu la succession exceptionnelle qu’elle a partagée avec les autres SPA romandes. Le don post-mortem d’un Nyonnais qui avait adopté deux chiens dans le refuge a permis à celui-ci d’agrandir les locaux et d’assainir les anciens, qui dataient des années 70.

Infrastructures obsolètes

Un large sourire ne quitte plus Stathis Dimoulitsas, responsable du site, depuis qu’il a pris possession de l’extension du bâtiment. «Nos infrastructures étaient devenues obsolètes. Je suis donc heureux que nous ayons pu les améliorer de manière sensible. Avant, il y avait une toilette pour sept employés, un chauffage en bout de course, une isolation insuffisante et des problèmes d’évacuation des eaux», liste-t-il. Les canalisations menant à l’ancienne chatterie avaient même éclaté à cause du froid, obligeant les collaborateurs à transporter le précieux liquide avec des seaux sur 150 mètres plusieurs fois par jour.

Autant dire que les désagréments des travaux de rénovation en cours dans l’ancien bâtiment, où la cuisine pour les animaux est refaite à neuf et où un vestiaire est créé, ne sont pas un problème pour la petite équipe de cinq employés et deux apprentis. Leur outil de travail, même s’il est encore en chantier pour quelques semaines, a gagné en confort pour eux mais surtout pour leurs hôtes.

Dans l’extension, la nouvelle chatterie prend le relais de l’ancienne aménagée sans grands frais lorsque la demande s’était fait ressentir. Elle offre des espaces modulables et lumineux ouverts sur l’extérieur. Des vitres donnant sur le couloir offrent au public une belle vitrine sur les chats à adopter. Les locaux permettent d’accueillir une quarantaine d’animaux dans des conditions optimales. «Auparavant, nous avions une capacité légèrement inférieure en utilisant tous les recoins que nous trouvions», note Stathis Dimoulitsas. Une chambre réservée aux vieux chats sera aménagée pour assurer leur tranquillité loin des jeunes turbulents.

Un don pour les chiens

L’héritage perçu a payé une grande partie de l’extension et des équipements mis aux normes (installation d’une pompe à chaleur et nouvelle évacuation des eaux), mais pas leur totalité. Autant dire que pour les travaux effectués dans le chenil, il a fallu trouver un autre financement. «Un autre don est tombé du ciel», se réjouit Stathis Dimoulitsas, reconnaissant.

Les douze niches qui accueillent les chiens en été ont été reconstruites en dur. Cet équipement complète les 26 box qui occupent le bâtiment du chenil. Il avait été agrandi en 1990, lors des derniers grands travaux sur le site. Aujourd’hui, il est encore adapté aux besoins de la SPA. Mardi après-midi, sept chiens y séjournaient.

Tout au bout du site de quelque 4000 m2, un grand enclos n’a pas subi de travaux. Leurs occupants, huit cochons d’Inde, courent joyeusement sur un sol humide. Stathis Dimoulitsas montre dans un coin une corbeille retournée derrière une petite barrière de grillage. «Il y a nos deux tortues qui hibernent. Il y en a une qui est là depuis quinze ans. C’est notre mascotte et elle n’est pas à adopter. Nous l’avons appelée Micheline pendant longtemps. Et puis nous avons découvert qu’il s’agissait d’un mâle. Nous l’avons rebaptisé Michelin», rigole le responsable.

Avec des équipements fonctionnels et des espaces en suffisance, la SPA peut entrevoir l’avenir avec plus de sérénité. Il n’empêche, la société continue de vivre chichement. Elle dépend toujours de la générosité de la population. Pour l’instant, cela a toujours suffi. La construction du refuge aux débuts des années 70 avait d’ailleurs déjà été possible grâce à un cadeau de 300'000 francs d’une femme de la région. «Les dons et les cotisations nous permettent de survivre, souligne Stathis Dimoulitsas. Ils couvrent les coûts de cinq mois de fonctionnement.» La pension pour les chats et les chiens constitue la principale ressource pour l’exploitation de l’institution.