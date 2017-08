La Société électrique de La Côte bombe le torse face à la concurrence

La distance qui sépare l’ancien siège du nouveau n’est que de 150 mètres. Mais en les franchissant, la Société électrique de la Côte (SEIC) a fait un bond en avant en termes de qualité pour rejoindre un bâtiment aussi moderne que les produits qu’elle propose à sa clientèle. Dès lundi, la partie administrative et sa zone d’accueil pour la clientèle sera fonctionnelle à l’avenue du Mont-Blanc 24. Les autres services suivront quand le reste des locaux seront aménagés. La SEIC redonne ainsi vie au complexe de la Stellram, qu’elle a rénové. Elle sauvegarde ainsi une partie du patrimoine industriel de Gland, après le départ définitif du fleuron de l’économie locale en 2014.

De 45 à 73 collaborateurs en cinq ans

L’entreprise intercommunale — Gland, Prangins, Begnins, Duillier, Coinsins et Vich possèdent 99% de l’actionnariat— s’est offert une belle vitrine qui lui donne les capacités de grandir. «Nous arrivions à la limite dans les anciens locaux, explique Thomas Lier, responsable marketing. Nous ne pouvions plus engager de personnel, faute d’espace.» Durant les cinq dernières années, l’effectif est passé de 45 à 73 collaborateurs.

Le développement soutenu de la SEIC s’explique aussi par la vive concurrence sur un marché qui impose à ses acteurs de diversifier ses activités. Si l’énergie (commercialisation d’électricité, développement et gestion de projets dans la production photovoltaïque et les chauffages à distance, notamment) reste son activité principale, représentant entre 60 et 65% de son chiffre d’affaires, la société s’aventure aussi depuis quelques années dans les domaines du multimédia et de la domotique.

Pour saisir la subtilité qu’offrent ces spécialités, la SEIC s’est dotée d’un magasin modèle dans son nouvel espace client. «Désormais, le public a besoin d’essayer ce qui l’intéresse», souligne Thomas Lier. Un logement y a été reconstitué pour se confronter aux avantages de la maison intelligente. Dans la chambre à coucher, il est possible de tester la boîte à fumée, un système d’alarme qui émet une épaisse fumée quand la présence d’un cambrioleur est détectée.

Installation de la fibre optique

Derrière le clinquant de sa nouvelle vitrine, la SEIC se bat pour rester à niveau de la concurrence, tout en restant fidèle aux valeurs de proximité qui sont les siennes depuis sa création en 1899. Elle a ainsi largement investi ces dernières années pour installer la fibre optique dans les six communes actionnaires. L’ensemble de ce territoire en sera doté en 2019.

L’autre grand axe de développement est la collaboration avec des sociétés sœurs. Ce qui a donné naissance en 2008 à Enerdis approvisionnement. Ce partenariat réunit cinq services industriels dans le but de grouper les achats d’énergies et ainsi de faire baisser les prix.

Toutefois, si les collaborations sont fructueuses, il n’est pas question de fusion. «Ce n’est pas parce qu’on boit un verre avec sa jolie voisine qu’on va la marier», image le directeur Dieter Gisiger. Un rapprochement avec les Services industriels de Nyon n’est donc pas d’actualité. «Dans 10 ou 20 ans, peut-être que cela pourra se faire, précise le directeur. Avant cela, les SI de Nyon devront réussir leur transformation en société anonyme.»

Le SEIC a déjà entrepris ce virage pour gagner en indépendance. Les Communes ont perdu le contrôle sur l’entreprise, qui leur verse toutefois, bon an mal an, entre 150 000 et 500 000 francs de dividendes. (24 heures)