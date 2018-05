La brique Falconnier renaît au Château de Nyon

Une brique d'avant-garde

Gustave Falconnier (1845-1913) est un homme qui a compté à Nyon. Municipal puis préfet, il était aussi architecte. Mais c’est comme inventeur qu’il a marqué son temps. Il a créé la brique qui porte son nom en 1886. Soufflée, elle avait la particularité d’être creuse et donc de laisser passer la lumière tout en préservant des regards indiscrets. Elle était déclinée en différentes formes et différentes couleurs. Les architectes avant-gardistes en étaient fous, comme Le Corbusier qui l’a utilisée notamment dans la Villa Turque à La Chaux-de-Fonds. L’invention a reçu une médaille d’argent à l’Expo universelle de Chicago en 1893.

Impossible à produire de manière industrielle, la brique Falconnier est tombée dans l’oubli dans la première partie du XXe siècle.