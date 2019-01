La canton de Vaud, terre prisée pour élever les «fils de»

À Londres, la salle à manger qui accueille le repas de Noël des internes du très British Dulwich College ressemble fort à celle de l’école des sorciers de Poudlard. Ses élèves, uniquement des garçons, n’ont pas de baguette magique mais portent costard et cravate sous les hautes boiseries où sont gravés les noms de générations de professeurs y ayant usé leurs craies. Dans la région nyonnaise, l’école que le groupe international de cette institution privée vieille de 400 ans projette de construire sera résolument moderne. À l’image des neuf établissements qu’elle a déjà implantés en Asie ces dernières années.

Le campus de la future école devrait occuper la partie nord du plan partiel d’affectation de Fléchères-Nord, un périmètre de 73'000 m2 à cheval sur les communes de Grens et de Signy-Avenex, que sa propriétaire, la société néerlandaise Nemaco, cherche à développer depuis plusieurs années. Près de 40% de cette surface, soit 23'000 m2 , devrait accueillir un internat, avec école, salle de gymnastique, piscine, théâtre, restaurant, terrains de sport et peut-être même une ferme-école. De quoi offrir à la région un second petit Rosey.

Le potentiel de l’internat

«Nous travaillons sur ce dossier depuis deux ans. Nous avons signé un préaccord avec Dulwich International pour développer un projet sous certaines conditions, mais rien n’est encore définitivement conclu. Nous sommes en phase d’étude de faisabilité avancée», explique Rembert Berg, directeur de Nemaco. Jusqu’ici, le groupe international, dont le directeur général est un Suisse, comprend quatre collèges et deux lycées en Chine, un à Séoul, un à Singapour, le petit dernier ayant ouvert récemment en Birmanie.

Fondé en partenariat avec la maison mère, ce réseau d’écoles internationales qui reprend le nom, l’éthique et la pratique du Dulwich College, s’adresse avant tout aux expatriés d’outre-mer. «Il entend poursuivre son développement aux États-Unis, et le projet de Grens serait sa première implantation sur le continent européen», confirme Rembert Berg. Alors que l’installation de multinationales dans la région de La Côte ralentit, que la pression sur le prix des logements se fait un peu moins forte, que les listes d’attente pour placer les enfants d’expatriés dans des écoles internationales s’est résorbée, cette future école répond-elle à un réel besoin dans une région comptant déjà une dizaine d’écoles privées? «Je pense qu’il y a un potentiel, car le nombre d’anglophones, 1500 à 2000 rien que pour la ville de Nyon, dont 400 fonctionnaires internationaux, est très important dans notre région proche des organisations internationales», estime le syndic de Nyon, Daniel Rossellat.

Directeur général de l’Institut Le Rosey, à Rolle, qui reçoit en internat quelque 420 élèves venus des quatre coins du monde, Christophe Gudin reste serein. «Le Dulwich College est très réputé, c’est une excellente école, mais très britannique. Je suis surpris de voir qu’ils veulent s’implanter ici, si près de l’Angleterre. Mais si un projet de qualité se concrétise, ce sera stimulant, même excitant pour nous», estime le directeur, qui ne craint pas la concurrence, vu la qualité et l’ancienneté plus que centenaire de son institut qui a formé rois, chefs d’État et industriels du monde entier.

S’intégrer à la région

Le directeur de Dulwich International étant resté injoignable, Rembert Berg révèle que l’école, qui est académiquement de haut niveau mais pas élitaire, veut investir durablement et à long terme dans la région. «Ce ne sera pas une copie des écoles asiatiques, mais l’internat s’adaptera à l’identité du pays. L’école entend collaborer sur le plan régional avec les Communes, et éventuellement partager ses infrastructures.» Le site visé, dans la campagne, entre lac et montagne, proche d’une sortie d’autoroute et de l’aéroport, semble idéal pour une institution de ce type.

Attendu depuis quinze ans, le développement de cette zone, qui devait d’abord attirer des entreprises, avait de quoi inquiéter les habitants de Grens et de Signy-Avenex, qui craignent un surplus de trafic sur la route Blanche, le grand axe reliant Nyon à Saint-Cergue. Mais l’école, dont le campus pourrait accueillir quelque 900 élèves de 3 à 18 ans, devrait générer assez peu de déplacements, puisqu’il s’agit d’un internat. Reste que ce site ne pourra être développé qu’en relation avec un réaménagement cantonal de la route Blanche, création d’une voie propre pour les bus et d’un cheminement de mobilité douce pour rallier la gare du Nyon - Saint-Cergue - Morez à l’Asse. Les deux giratoires situés au sud et au nord de Signy-Park devraient être dotés d’une cinquième branche d’accès au quartier. (24 heures)