La caserne de Bière sur le pied de guerre

Un peu d’instruction, de mémorables parties de cartes, une alignée de bistrots – tous fermés – et de bons moments autour d’un verre. Le souvenir que l’on peut garder d’un cours de répétition sur la place d’Armes de Bière est ce vendredi balayé en une fraction de seconde pour l’ancienne recrue qui pénètre dans le périmètre confiné qu’est la caserne du village du pied du Jura. Il est facile de parler de gravité, mais c’est autre chose de la ressentir au milieu de cette ruche de 800 soldats où un invité inattendu attire votre oreille: le silence.

Dans le moindre recoin des grandes halles vidées de leurs chars d’assaut, où devait prochainement se tenir – par exemple – l’assemblée générale de la Raiffeisen du coin, des hommes et beaucoup de femmes (1/5e de la troupe) répètent inlassablement leurs gammes autour d’un mannequin allongé, d’un camarade à désinfecter ou d’une ambulance dont le matériel doit être inspecté, car il va – cette fois – servir autrement qu’en simulation. «Nous sommes prêts», résume en une phrase qui claque Raoul Barca, contraint d’abréger ses vacances en milieu de semaine pour former un bataillon en un claquement de doigts. «Les appelés ont reçu un SMS avec l’obligation de quitter leur travail ou leurs études du jour au lendemain sans savoir vraiment jusqu’à quand (ndlr: l’échéance de fin juin est évoquée pour le moment). Je ressens une volonté de servir énorme et personne n’a cherché à échapper à cette mobilisation.»

Motivation et appréhension

Tout le monde a même été ébahi quand une femme enceinte de huit mois s’est présentée dans les rangs avec son paquetage. «Elle voulait au moins suivre la formation initiale de trois jours, des fois que ça puisse servir une fois de retour à la maison», n’en revient toujours pas le major Fontaine, en charge de la communication. Employé d’EMS, ambulancier, étudiant infirmier, tous les visages croisés laissent deviner deux sentiments: la motivation et l’appréhension. «Mon travail, c’est d’aider les personnes malades», explique Lucie Coutechier, qui travail dans une clinique de Crans-Montana. «Mon employeur comprend parfaitement la situation et il m’a libérée sur-le-champ.» Pourquoi de l’appréhension? «Ce n’est pas de la peur, car on sait ce qu’on fait là et quelle est notre volonté de servir le pays. Mais je suis consciente je vais être tôt ou tard en contact avec des gens porteurs du virus et que le risque existe forcément.»

Le divisionnaire Yvon Langel est en charge des 800 hommes et femmes mobilisés à Bière. CREDIT: Olivier Vogelsang

Les soldats de Bière – dont tous ne sont pas des métiers de la santé – ne vont pas réaliser des opérations à cœur ouvert ou des actes chirurgicaux, mais surtout décharger les soignants des hôpitaux romands de certaines tâches qu’ils pourront reprendre à leur compte, principalement auprès de patients non concernés par le coronavirus. Du tri, des transferts en ambulance (24 sont prêtes au départ), des piqûres, de l’aide aux aînés, tout ce qui peut aider. Le dilemme existe d’ailleurs pour certains astreints «objectivement indispensables» à leurs EMS ou leurs unités de santé. «Nous avons renvoyé les médecins au maximum, mais nous avions besoin d’eux pour assurer les premières formations», assure Raoul Barca. «À un moment donné, nous avons aussi besoin de spécialistes pour faire fonctionner notre bataillon et nous devons aussi savoir dire non.»

Préparés à tout

C’est le cas du capitaine Jeremy Genton, infirmier-chef dans un EMS de Clarens et patron des soins du bataillon, deux fonctions aussi utile l’une que l’autre en ce moment. «Pour l’instant, je remplis la mission parce qu’elle est d’importance, mais je sais qu’ils ont aussi besoin de moi au travail: ce n’est pas facile à vivre.» Mais les militaires de la première heure comptent sur lui – les regards à son égard ne trompent pas – même si beaucoup trépignent à l’idée de «revenir au civil», comme ces deux ambulanciers qui aspirent à retourner «à la mine» plutôt que de former des novices des feux bleus. «Des copains sont touchés, ce qui est inévitable vu que nous sommes les premiers au contact», confie l’un d’eux. «Le risque est énorme, mais il n’y a pas à réfléchir: il faut foncer.»

Dispenser les bonnes pratiques à la population sera un élément central de la semaine à venir. CREDIT: Olivier Vogelsang

D’autant plus que les jeunes sanitaires de Bière ne connaissent encore pas clairement leur mission, leurs cadres étant encore dans l’attente de la volonté politique. Qui se résumera pour l’essentiel – dans un premier temps – à venir en aide aux hôpitaux romands, sur la brèche depuis plusieurs jours et qui verront sans doute d’un œil heureux la déferlante de ces bérets bleus.

«Là pour sauver des vies»

En Suisse, un divisionnaire n’est par définition jamais appelé à entrer en guerre. Ça y ressemble pourtant pour le divisionnaire Yvon Langel, d’ordinaire en poste à Morges, et qui a monté un bataillon en une semaine. «Nous avons agi très vite pour envoyer les recrues à Bure et prendre possession de la Place d’Armes. À distance parfaite de Genève et Lausanne, et même d’hôpitaux plus distants comme La Chaux-de-Fonds, Bière est une place idéale et très vaste, ce qui va nous permettre si nécessaire de monter en puissance. Les hélicoptères ne sont par exemple pas à l’ordre du jour, mais tous les scénarios sont ouverts.»

S’il s’agit d’appuyer la population, comment le faire sans risque pour des soldats sans arrêt en contact avec elle? «Nous entreprenons tout ce qui est possible pour que les risques de contamination soient réduits au minimum. Ainsi, ma tâche est de faire en sorte que le gilet pare-balles de la santé soit posé en permanence sur le torse de mes soldats.»