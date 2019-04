La directrice artistique dévore le cinéma avec boulimie

À Nyon, les locaux de Visions du Réel sont une fourmilière, à une dizaine de jours de l’ouverture du festival. Les collaborateurs traversent rapidement les couloirs, un ordinateur portable grand ouvert à la main ou une pile de dossiers sous le bras. Au milieu de cette frénésie, Émilie Bujès paraît bien calme. «Il me reste encore beaucoup de choses à régler d’ici au 5 avril, relève la directrice artistique dans un sourire aux couleurs du festival, rouge vif. Mais le stress est moins viscéral que pendant la phase de sélection des films. Maintenant, ce sont aux films de faire le festival.»

Une assurance se dégage de cette femme de 39 ans, qui s’est rapidement imposée comme l’une des figures du cinéma suisse. «Après quelques années dans l’art contemporain, j’ai aujourd’hui le sentiment d’être à ma place ici, à Visions du Réel.» L’historienne de l’art née en Savoie mais qui a grandi à Fribourg incarne le Festival international du film documentaire depuis deux ans. À sa direction artistique, elle a succédé à Luciano Barisone, dont elle était auparavant l’adjointe. Si l’Italien brillait par son caractère solaire et chaleureux, Émilie Bujès est, au premier abord, plus difficile d’accès. Elle a une certaine retenue et possède une approche plus intellectuelle, sans être élitiste. Elle donne, dans tous les cas, un sacré coup de jeune au festival qui fête ses 50 ans cette année.

«J’ai suivi des cours d’art dramatique jusqu’à ce que ma professeure réponde à ma demande de savoir si je possédais le talent pour percer. Elle a été sincère et m’a dit que non»

«Avec Émilie, nous avons fait le pari de la jeunesse et nous avons eu raison. Elle est une femme de tempérament qui a une idée très claire de comment renouveler le festival», lui rend hommage l’autre figure de la manifestation nyonnaise, son président, Claude Ruey. Du tempérament, elle en a démontré dès sa première édition à la tête de Visions du Réel. L’an dernier, elle avait marqué les esprits en prenant un gros risque lors de la cérémonie d’ouverture. Avec «Of Fathers and Sons», un film puissant et bouleversant qui offre une immersion dans une famille de djihadistes syriens, elle avait donné un uppercut à l’assistance, qui était ressortie sonnée de la projection. «Je voulais un film coup de poing pour ouvrir le festival et montrer que le documentaire ne se réduisait pas à des films joyeux.» Une manière aussi de prendre de la distance avec son prédécesseur, qui programmait des films plus légers à cette occasion.

La lutte pour le cinéma

Émilie Bujès sait où elle veut aller. Elle s’est donné pour mission d’attirer le jeune public en rendant la manifestation plus attrayante et festive, sans renier la qualité de la programmation. Une orientation qui n’a rien d’un hasard. Elle a envie d’offrir à la jeunesse la chance qu’elle a eue lorsqu’elle était elle-même adolescente. Elle est tombée en amour avec le septième art en mettant le pied dans les festivals. «À l’époque du gymnase, j’allais tout le temps dans les salles obscures. Ma passion est née à ce moment-là. Je me suis par exemple battue pendant une année auprès de mon directeur pour qu’il m’inscrive dans le jury jeunesse du Festival international du film de Fribourg. Il y avait une place pour l’école et j’ai insisté pour qu’elle me revienne.» Elle y est parvenue et y a pris goût. Elle intègre quelques mois plus tard un jury similaire à Locarno.

La trajectoire professionnelle d’Émilie Bujès n’était pourtant pas toute tracée. L’étudiante rêvait déjà de faire carrière dans le milieu. Mais pas comme programmatrice. «Je voulais être actrice. J’ai suivi des cours d’art dramatique jusqu’à ce que ma professeure réponde à ma demande de savoir si je possédais le talent pour percer. Elle a été sincère et m’a dit que non. Elle avait sans doute raison. Je n’ai aucun regret.»

Après cet échec, Émilie Bujès prend de la distance avec le cinéma en choisissant l’histoire de l’art comme discipline à l’Université de Fribourg. Elle est toutefois rapidement rattrapée par son destin, qui la ramène vers l’image en mouvement lors d’un stage à Berlin dans un festival d’art et de nouveaux médias. Elle replonge la tête la première. «J’en avais marre de l’art plastique», avoue-t-elle aujourd’hui. Dans la capitale allemande où son année Erasmus s’est prolongée pendant huit ans, elle rencontre Luciano Barisone lors d’une réception inoubliable sur le thème «Tequila et mariachi» à l’ambassade du Mexique. Cette rencontre lui ouvre les portes de Visions du Réel, où elle finira par intégrer le comité de sélection. Paolo Moretti, délégué général de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, a joué les entremetteurs. «Pour Émilie, le cinéma représente de la nourriture spirituelle, raconte-t-il. Elle ne compte pas ses heures, parce qu’elle aime ce qu’elle fait. Elle a une capacité particulière à échanger sur le thème du cinéma. Et elle possède une cinématographie très large qui va du blockbuster aux vidéos artistiques en passant par le cinéma d’auteur.»

La directrice artistique de Visions du Réel est carrément boulimique quand il s’agit de regarder des films. «Je suis workaholic, admet la trentenaire. Je suis habitée par mon travail. C’est comme cela quand on aime ce qu’on fait. Durant les périodes les plus intenses à Visions du Réel, je reconnais n’être pas très disponible mentalement pour mes proches. Je sais que je dois progresser dans ce domaine.» Sur sa famille, Émilie Bujès reste très discrète. On apprendra qu’elle a un mari qui n’est pas programmateur, même s’il travaille régulièrement dans le cinéma, et qui est un bon baromètre pour préjuger de l’accueil des films en cours de sélection. Elle a aussi un fils, Hector, 3 ans et demi, qu’elle essaie d’éloigner des écrans. Ce qui n’est pas si simple quand on est soi-même accro au cinéma. (24 Heures)