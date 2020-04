La doctoresse met la main à la pâte pour sauver la boulangerie de Bassins

Un nouvel artisan vient en renfort et amène son précieux savoir-faire

Dan Josseron, le patron boulanger qui a cuit le pain vendu au magasin de La Ferme à Bassins durant six ans, reste en fonction, mais change de statut.



Ce jeune père de famille, qui avait racheté le laboratoire à l'ancien artisan boulanger du village Jean-Paul Badel, souhaite avoir plus de temps à consacrer à ses enfants.



Au lieu de gérer lui-même le laboratoire, il a trouvé quelqu'un à qui le louer et il deviendra son employé. Le nouveau patron se nomme David Terrettaz.



Il a fait son apprentissage chez Jean-Claude Arn à la place du Bourg-de-Four à Genève, puis a travaillé chez André Golay (Chevalier du bon pain) à Martigny, chez Oberson à Genève et chez Boccard à Rolle.



L’artisan a quitté la boulangerie de Yens en janvier de cette année et reprendra le laboratoire de Bassins dès le 1er mai. Ce boulanger-pâtissier-confiseur-glacier s’est spécialisé dans le pain au levain égyptien.



Il amènera aussi son savoir-faire en pâtisseries confectionnées sur la base de recettes anciennes remises au goût du jour. Ses mousses aux fruits de saison sont très attendues.



«Avec Dan Josseron, nous allons combiner nos deux savoir-faire et panacher nos produits. Ce sera un plus pour les consommateurs», se réjouit le nouveau chef boulanger.



En plus du magasin de Bassins, les produits seront notamment livrés à la papeterie de Gimel, à l'épicerie d’Arzier et à celle de Le Vaud. On les retrouve également aux marchés de Lausanne et de Grancy.