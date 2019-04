La faillite du CMC surcharge l’hôpital de Nyon

Mauvaise surprise, vendredi dernier, pour les patients du Centre médico-chirurgical de Nyon (CMC). Les portes de cette permanence ouverte il y a cinq ans à La Morâche, derrière la gare, étaient closes. L’entreprise a été déclarée en faillite le 18 mars dernier, révélait le journal La Côte.

Installée il y a plus de vingt ans dans le Centre de la Combe, la société avait déménagé en 2014 à l’angle des Résidences du Parc, à côté de la poste, dans des locaux deux fois plus grands. Sur ces trois étages totalisant 1500 m2, il y avait une permanence médicale pour les urgences, mais aussi un bloc opératoire avec deux salles et une salle de réveil, un hôpital de jour et des cabinets de consultation. Une vingtaine de médecins, ainsi que deux diététiciennes et deux podologues, y étaient actifs. Les spécialisations du centre allaient de l’acupuncture à la médecine anti-âge, du traitement de plaies à la santé sexuelle, en passant par la dermatologie, la chirurgie esthétique et l’ophtalmologie. Les Nyonnais pouvaient ainsi s’y faire opérer de la cataracte, alors qu’auparavant ils devaient se rendre à l’Hôpital ophtalmique de Lausanne.

«On était trop tôt»

Selon un médecin employé en traumatologie, la consultation ambulatoire marchait fort bien. Mais le personnel savait depuis longtemps que le centre avait des difficultés financières, notamment un manque de liquidités, et qu’il cherchait des partenaires. «Nous avions 28'000 patients par année à notre permanence et à nos consultations médicales, mais seulement 4000 pour les salles d’opération. Notre problème était simple, nous avons été un peu ambitieux en ouvrant ce bloc opératoire il y a trois ans.

On était trop tôt. On s’est rendu compte que l’ambulatoire dans ce domaine est encore mal accepté par le public et que des médecins préfèrent envoyer leur patient en milieu hospitalier», explique Michel Racheter, administrateur et actionnaire principal de la société.

Cet architecte bien connu dans la région admet que cette installation a coûté beaucoup d’argent et qu’au final il manquait la puissance financière pour continuer. «Mais avec la directrice, Anne Caron, nous ne regrettons rien, car nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous avions un staff de médecins extraordinaires et nous n’avons rien fait de faux», précise l’administrateur, qui a bon espoir de voir le centre rouvrir grâce à des repreneurs.

L’Hôpital de Nyon s’était intéressé, il y a quatre ans, aux locaux de ce centre médico-chirurgical concurrent, car il avait besoin de cabinets de consultation supplémentaires. «Mais on s’est rendu compte après visite que les espaces n’étaient pas idéaux, notamment en termes de flux des patients», explique Daniel Walch, directeur général du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL). Ce dernier a finalement résolu son problème en lançant un projet d’extension de l’hôpital, dont les travaux viennent de commencer.

Si les deux entités ne jouaient pas dans la même catégorie sur le plan des urgences, l’hôpital accueillant les cas lourds, le CMC les plus légers, le premier a immédiatement senti l’impact de la fermeture abrupte du second. Ce dernier recevait quelque 60 personnes par jour. Dès le lendemain, samedi, une bonne quinzaine de cas supplémentaires sont arrivés à l’hôpital. «Après ce week-end, pour éviter l’engorgement, nous avons décidé d’affecter dès mardi dernier un médecin supplémentaire aux urgences», explique le directeur du GHOL. (24 heures)