La fenêtre qui est tombée à Nyon était incomplète

«Les dieux du basket étaient avec nous», témoignait l’un des deux entraîneurs du club de basket de Nyon cité dans «La Côte» quelques jours après l’incident. Le technicien racontait son effroi après qu’une fenêtre d’une vingtaine de kilos s’était écrasée à l’endroit où il se situait avec son collègue deux minutes plus tôt dans la salle de gymnastique de Marens. L’objet avait causé un trou dans le sol.

Deux mois plus tard, l’entraîneur peut toujours évoquer une présence divine. Alors que la Ville annonce dans un communiqué avoir sécurisé l’ensemble des sites où de telles impostes sont installées, elle est restée plus discrète sur les causes de l’incident. Or il apparaît qu’une pièce faisait défaut dans le mécanisme de verrouillage de la fenêtre. «Il est impossible de déterminer pourquoi elle manquait», souligne Claude Uldry, municipal des Bâtiments, visiblement gêné.

«Il a quand même fallu un sacré concours de circonstances»

La pièce en question était une sécurité supplémentaire qui devait empêcher une ouverture trop grande de l’imposte. Une entreprise spécialisée a mené une expertise sur le site mais n’a pas pu déterminer si l’incident est lié à l’usure du bâtiment — qui a près de 50 ans — ou à une erreur humaine.

Dans un usage normal, la fenêtre n’aurait jamais dû tomber, même sans la pièce manquante. Mais le vendredi 21 septembre, un vent fort soufflait. Quand l’équipe de jeunes basketteurs âgés de 8 à 10 ans a quitté la salle, l’ouverture de la porte a provoqué un appel d’air qui a déstabilisé l’imposte et qui l’a finalement fait chuter. «Il a quand même fallu un sacré concours de circonstances», nuance Claude Uldry.

Des fenêtres condamnées

Dans tous les cas, la Ville a pris des mesures pour sécuriser l’ensemble des équipements de ce type. Des systèmes de verrouillage supplémentaires ont été posés. Ils consistent en deux compas installés de part et d’autre des fenêtres. Ils ne peuvent ni être enlevés ni être déconnectés. Certaines fenêtres ont également été carrément vissées pour empêcher qu’elles ne puissent être ouvertes.

Le municipal des Bâtiments défend qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien du patrimoine. Il rappelle que ce n’est toutefois pas la première fois qu’une fenêtre tombe dans un site scolaire. Il y a une dizaine d’années, l’une d’elles était tombée dans une classe aux Tattes-d’Oie. Un incident qui avait fait beaucoup moins de bruit à l’époque. (24 heures)