La flamme olympique débute son tour du canton

La fièvre olympique gagne du terrain. Après avoir été allumée à Athènes le 17 septembre et présentée officiellement à Lausanne deux jours plus tard, la flamme olympique vient de débuter son tour du canton. Elle a été accueillie ce mardi matin par les écoliers de Morges.

C'est la sprinteuse lausannoise et ambassadrice des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020, Sarah Atcho, qui a eu la tâche de porter la torche jusque sur la Place de l’Hôtel de Ville où l'attendaient quelque deux cents écoliers de 8e année.

The #Lausanne2020 Olympic flame ???? started to light up Switzerland???????? in Morges with Swiss sprinter Sarah Atcho as first torch bearer. #TorchTour #StartNow pic.twitter.com/Xtw6rYr6yj