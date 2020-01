La galette des rois géante sera servie sans la SIC

Le lundi 6janvier, dès 18h30, les enfants défileront en cortège jusque vers la place du Château, à Nyon, pour attraper l’une des 1300 parts de la galette géante confectionnée chaque année par l’Association des artisans boulangers-pâtissiers de Nyon-La Côte. Cette dernière a décidé de maintenir cette fête de l’Épiphanie, tradition très appréciée des petits et grands, malgré la défection de son partenaire de longue date, la Société industrielle et commerciale (SIC). Le comité de cette dernière, qui a décidé de démissionner en bloc après le référendum sur les horaires des magasins, a organisé avec le marché de Noël de décembre sa dernière manifestation.

«La SIC, qui prenait en charge plus de la moitié des coûts – environ 5000 francs – et offrait vin et chocolat chaud, s’est désistée fin novembre. Nous avons repris la manifestation au pied levé», explique le confiseur pâtissier Steve Rougemont.

«Les tranches ont un format standard, mais chacun des six boulangers qui les confectionnent a sa propre recette»

En attendant que la SIC règle sa crise, l’Association des artisans boulangers-pâtissiers, forte de 26 membres actifs, va donc assurer la fête, qui consiste en un cortège aux flambeaux et en musique, avec les trois Rois mages, avant la distribution gratuite au pied du château des parts de galette, qui forment ensemble un gâteau de 3 mètres de diamètre! «Les tranches ont un format standard, mais chacun des six boulangers qui les confectionnent a sa propre recette», précise le confiseur. Les artisans ont renoncé il y a quelques années à y mettre des fèves, pour éviter qu’on les avale ou que l’on s’y casse les dents. En compensation, tous les enfants ont leur couronne.

Il n’y aura pas de Guggenmusik cette année, mais des Jeunesses pour taper le tambour et un orchestre de jazz pour animer la dégustation. Et comme le 6 janvier, date à laquelle ils ne veulent pas déroger, tombe un lundi, le jour de la reprise de l’école, les boulangers s’attendent à une affluence un peu moins forte que le dimanche de l’année passée.