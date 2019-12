La grande salle d'Allaman va commencer sa mue

Construite en 1985 à l’extérieur du village, juste au-dessus de la gare, la grande salle d’Allaman est aujourd’hui coincée entre le grand parking d’Ikea et la route qui y amène des milliers de clients. Le bâtiment, jamais rénové, est décrépi et ne répond plus aux normes de la sécurité incendie.

«En plus, il n’y a pas de WC pour handicapés, l’existant ayant été attribué au café-restaurant lors de la séparation des lieux en deux parties distinctes», rappelait la municipale Marcela Martin en sollicitant du Conseil général un premier crédit de transformation, qui a été accepté.

Une annexe côté Ikea

Ce dernier, d’un montant de 620'000 francs, vise à construire une annexe côté Ikea, pour abriter un foyer, des WC et un local pour le concierge, un grand auvent à l’entrée, qui sera dotée d’une nouvelle porte vitrée, et à isoler les façades. Ces travaux sont impératifs pour que la Commune puisse continuer à louer ces locaux, peu utilisés par les villageois et surtout prisés par des marchands et brocanteurs attirés par cette zone commerciale.

«Depuis 2006, nous avons quand même encaissé 1 million de francs de loyers. Mais nous souhaiterions élargir l’occupation de cette salle à des activités culturelles ou non commerciales», précise le syndic, Patrick Guex. La Municipalité prévoit de rafraîchir l’intérieur dès 2021 et, à la fin du bail de l’actuel tenancier, de revoir l’aménagement du restaurant.