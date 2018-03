La gym a bien choisi Morges pour bâtir son QG vaudois

C’est confirmé! Comme révélé dans notre édition du 10 janvier dernier, Morges est l’heureuse élue pour accueillir le Centre cantonal vaudois de gymnastique. «Nous avons le sentiment d’avoir trouvé un endroit idéal pour installer notre «maison» de la gymnastique, avec une commune motivée à soutenir un projet fondamental pour le développement de notre sport dans les années à venir», se réjouit Nicolas Conne, responsable de la division «sport élite» de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG).

La situation centrale de la Ville à l’échelle du Canton est un des éléments qui a fait pencher la balance en faveur de Morges. L’accessibilité du site a aussi été déterminante. Le terrain disponible, situé dans le futur quartier Prairie Nord, est proche de la gare ainsi que des accès autoroutiers.

La Municipalité de Morges et l’ACVG entameront prochainement des discussions pour la signature d’un droit de superficie distint et permanent (DDP). Les deux partenaires précisent également vouloir exploiter les synergies entre le projet gymnique et les équipements communaux prévus dans cette zone. «Il se trouve que nous avons des intérêts communs puisqu’un pôle scolaire est à l’étude à cet endroit. Nous pourrions donc profiter partiellement des locaux de l’ACVG car les horaires de leurs sportifs, de nos élèves et de nos sociétés sportives semblent se compléter pour une utilisation partagée», explique Eric Züger, municipal de l’urbanisme en charge du dossier. «Si la mise à disposition d’un terrain permet à l’association de construire sa salle et à la collectivité d’en profiter, je ne vois que des gagnants», précise encore l’élu, qui veut ainsi tordre le cou à l’image peu sportive de la commune après le refus de rénover la patinoire en vue des JOJ 2020.

Dans le cas où ces synergies sont avérées, le DDP d’utilité publique pourrait être concédé gratuitement ou à un tarif très modeste, même si le Conseil communal aura bien évidemment le dernier mot. (24 heures)