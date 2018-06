La halle multisport de Colovray devient réalité à Nyon

Après des décennies d’attente, le complexe multisport de Colovray passe à la vitesse supérieure. La Municipalité demande un crédit de 873'000 francs pour plusieurs mandats d’études parallèles. Cette démarche, à laquelle participeront des architectes, des architectes paysagistes et des ingénieurs, permettra de préciser l’implantation de la future halle et l’articulation des différents aménagements extérieurs. Selon le calendrier actuel, la réalisation pourrait débuter en juin 2021. Le bâtiment sera terminé deux ans plus tard.

Le projet prévoit deux éléments distincts. Le premier est la halle multisport, avec une salle triple pouvant accueillir jusqu’à 1500 spectateurs, des locaux pour les arts martiaux et la musculation, un mur de grimpe, ainsi que des espaces administratifs. Il aura le mérite d’être indépendant de tout complexe scolaire. Ce qui sera une première à Nyon. Cela permettra une ouverture élargie au public. Les infrastructures seront ainsi aussi disponibles pour le sport libre, c’est-à-dire pour tous les amateurs qui pratiquent en dehors des clubs.

À l’extérieur, un parc complétera l’offre. Un skatepark est envisagé dans le programme, tout comme une nouvelle place des fêtes, qui prendra le relais de Perdtemps, au centre-ville, pour l’accueil du Cirque Knie par exemple. Des places de stationnement supplémentaires sont également prévues.

À noter que les nouveaux équipements seront implantés au nord de la route Suisse, dans le prolongement des terrains de football. Le projet au sud de l’artère a été abandonné. (24 heures)