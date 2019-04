La mémoire de Gilles vivra au château de Mollens

En matière de châteaux, le district de Morges a de quoi «se la raconter». Il suffit de penser à celui du chef-lieu, bien sûr, mais aussi à Allaman, L’Isle ou Eclépens, sans oublier le roi des cartes postales: Vufflens-le-Château. Et ce n’est pas commettre un crime de lèse-majesté que de reléguer dans l’ombre celui de Mollens, au pied du Jura, celui-ci n’ayant jamais fait parler de lui dans l'histoire récente.

Jusqu’au coup de cœur de Dominique Voruz, un architecte à la retraire, et de son épouse, qui ont acquis la splendide propriété et ses différentes annexes en août de l’année dernière. Depuis, c’est le branle-bas de combat, tant il y a à faire – des sols aux plafonds – pour redonner du lustre à ce château qui ne demande qu’à briller après des années de sommeil. Dans les cartons, un tableau par-ci, un bibelot par-là, Dominique Voruz – 70 ans – ne cesse de s’émerveiller de toutes les pièces qui composent l’ensemble, de leur potentiel surtout. Car pour l’heure, il y a surtout du boulot et des manches à relever. «Nous avons emménagé là où c’est possible le week-end dernier et le travail qu’il reste à effectuer est immense pour faire de ce château un lieu ouvert, actif et animé. Il faut refaire les sols, les murs, remettre de l’ordre dans le parc et cela demande beaucoup de temps et pas mal d’argent.»

Quoiqu’un peu indiscrète, la question brûle forcément les lèvres: c’est cher, de s’offrir un château? «Quelques millions», réplique sans sourciller notre interlocuteur, qui n’en dira pas davantage. «Nous avons d’abord acquis une habitation pour notre couple et nos deux enfants de 20 et 25 ans. Cette partie-là est et restera de l’ordre du privé», précise Dominique Voruz en rangeant une tasse à café en porcelaine dans la grande armoire qui permet pourtant tout juste de ranger l’imposant service «ramené de nos années à Moscou!».

Un espace à la mémoire de Gilles

Pour le reste, celui qui est le petit-neveu du poète et chansonnier cher aux Vaudois Jean-Villard Gilles, veut amener une touche culturelle au Pied du Jura. «Nous avons les annexes, le hangar, les caves voûtées qui sont exceptionnelles et même la porcherie pour redonner du cachet et une ambiance à ce lieu. Avec ma femme, nous gagnons bien notre vie, mais nous n’avons pas de fortune. Nous allons donc avancer à notre rythme, en essayant de faire les choses intelligemment.»

Mais on sent bien que Dominique Voruz rêve de «montrer» son château (3 niveaux de 450 mètres carrés chacun quand même), lui qui a déjà programmé un concert dans la superbe grange à foin qui servira de salle de spectacles. «C’était un peu prématuré et le spectacle en hommage à Gilles – qui affiche déjà complet – a finalement été déplacé à la Fondation Michalski de Montricher. Mais nous aurons tout de même une journée de conférences et de lectures ce dimanche 7 avril dans la grande pièce du bâtiment central, là où nous organiserons des dîners culturels à l'avenir.»

Il faut dire que si le couple Voruz a soudainement quitté son beau domicile lausannois pour le territoire plus reculé de Mollens – une auberge comme seul commerce, une fanfare et une société, certes fameuse, de tir – c’est que ce projet qu’il espérait voir se concrétiser dans la véritable maison du poète, à Saint-Saphorin, n’a pas abouti. «Je préside la fondation – dont le coeur et le siège vont rester dans le village du Lavaux – qui possède la moitié du bâtiment et les droits d’auteur. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de terrain d’entente avec le co-propriétaire du site et nous avons tellement à montrer et à faire entendre que j’ai cherché une alternative.

C’est en feuilletant un journal que je suis tombé sur une annonce et tout s’est emballé depuis», raconte volontiers le châtelain entouré de ses trois chiens qui veillent sur le parc. «Le projet est de respecter ce château, lui redonner son aspect de départ sans le dénaturer. Cela complique les choses évidemment, car dès que nous devons changer une fenêtre ou modifier l’emplacement d’une poutre, il faut demander l'accord des Monuments historiques. Mais nous voulons mettre en valeur ce patrimoine, en espérant que cela va susciter l’intérêt autour de nous et que les soutiens traditionnels à la culture seront sensibles aux activités qui verront le jour au fil du temps. Et si le fait d’avoir demandé le classement des bâtiments entraîne des contraintes, cela doit normalement s’accompagner de subsides cantonaux et fédéraux...»

Village dans l'attente

Dans le village, on jette pour l'heure un regard bienveillant mais aussi prudent «en attendant pour voir», comme le dit le syndic. «Monsieur Voruz a une attitude très ouverte, il a présenté son projet, l’avancée des travaux et on sent bien que cela peut être un plus pour notre village», explique le syndic Alexandre Rosset, qui ne veut pas trop s'avancer. «La société de jeunesse utilisait un local mis à disposition par les anciens propriétaires et alors qu’ils pensaient devoir s’en aller, ils ont été priés de rester, ce qui est un signe très positif évidemment.» (24 heures)