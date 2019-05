La nouvelle antenne de la Barillette fournit aussi de l’énergie verte

Il y a exactement une année, le vieil émetteur de la Dôle était dynamité pour laisser la place à une nouvelle grande antenne. De la plaine, on n’y voit pas de grand changement. Mais au sommet de la Barillette (1528 m d’altitude), qui accueille depuis les années 1950 une station émettrice assurant aujourd’hui la radiodiffusion, la transmission hertzienne et les réseaux radio de sécurité des régions de Genève et Vaud, les installations de Swisscom Broadcast ont été considérablement réduites grâce à l’évolution des technologies.

Car si le mât se dresse toujours fièrement à 122 mètres de hauteur, les équipements techniques ont été réunis en un bâtiment plus petit, érigé au pied de la tour. Ce qui a permis de démolir l’ancien et son sous-sol, et de rendre à la nature, c’est-à-dire au pâturage, le promontoire sur lequel il était érigé.

La nouvelle installation a été optimisée du point de vue énergétique avec la pose de 626 m2 de panneaux photovoltaïques. Pas moins de 107 modules bifaces ont été montés sur le tiers inférieur du mât d’antenne, alors que 244 ornent le toit du bâtiment. Ensemble, ils produiront un courant équivalent à la consommation annuelle de 28 ménages.

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle station, une journée portes ouvertes est organisée samedi 25 mai, qui permettra au public de visiter les lieux sous la conduite de spécialistes. De 10 h à 17 h, avec animations et petite restauration. (24 heures)