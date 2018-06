La nouvelle cheffe du Parc a pris son bâton de pèlerin

Quand on a travaillé à l’Office fédéral de l’environnement, puis aux Affaires étrangères, pourquoi choisir un poste aussi régional, avec son bureau à Saint-George? «J’avais envie de revenir dans le canton de Vaud et d’avoir un travail proche des gens, proche du terrain, répond la nouvelle directrice du Parc Jura vaudois (PJV). J’ai toujours été favorable aux activités qui réunissent divers acteurs de proximité. Les missions et les valeurs du Parc me parlent et j’aime le challenge qui consiste à développer un projet encore jeune en ayant une certaine force de proposition.»

Nathalie Rizzotti ne se laisse pas coller d’étiquette. Ce n’est pas parce qu’elle est biologiste de formation qu’elle ne s’intéresse qu’aux petites fleurs, aux grenouilles et aux bactéries. «Je ne suis pas très technique. J’ai plutôt un esprit programmatique. J’aime développer des stratégies qui se traduisent en projets. Et je ne suis surtout pas monothématique. J’aime créer des alliances, trouver des consensus. Par exemple, à l’étranger, j’ai aidé des petits producteurs à s’organiser en coopérative pour pouvoir renforcer leurs ressources économiques tout en respectant la nature.»

«J’aime dormir dehors»

De même, n’allez pas la considérer comme une citadine parce qu’elle habite Lausanne. «J’ai passé une grande partie de mon enfance à Villars-sur-Ollon, dans un chalet d’alpage sans eau courante. Chaque week-end, je pars en balade et j’adore dormir dehors. Je suis déjà venue souvent me promener dans le périmètre du Parc.» Et, pour montrer l’exemple, la Lausannoise vient travailler à Saint-George en transports publics. «C’est aussi rapide qu’en voiture», assure-t-elle.

Nathalie Rizzotti aborde sa nouvelle fonction en sachant très bien ce qu’elle peut amener au projet du PJV: le dialogue et la conciliation des intérêts, le management de l’organisation et une sensibilité politique pointue. «Je comprends bien l’articulation des rôles entre les trois niveaux, fédéral, cantonal et communal. Je peux amener un éclairage aux communes, pour leur faire voir qu’il n’y a pas des méchants d’un côté et des gentils de l’autre. Il y a une collaboration nécessaire à mettre en œuvre.»

Commerce de proximité

En plus de ses loisirs qui l’amènent à faire des randonnées dans la nature, Nathalie Rizzoti consacre du temps, en tant que bénévole, pour la coopérative agricole lausannoise contractuelle Le panier bio à 2 roues. «C’est une excellente manière de soutenir le commerce de proximité, auquel je suis très sensible. D’ailleurs 60% de nos produits proviennent du Parc», précise fièrement la nouvelle directrice. (24 heures)