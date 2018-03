La nouvelle école réunit tous les services à l’enfant

«C’est la première grande école des petits à Nyon», déclare sa directrice, Pascale Mauron, heureuse de travailler dans un établissement qui permet l’horaire continu et offre toute la gamme des services destinés à des élèves entre 4 et 8 ans. En plus des 23 salles de classe (18 occupées), il abrite une UAPE de 60 places, un cabinet dentaire, une salle de sport et une salle de rythmique, des locaux pour les psychologues, la logopédie et la psychomotricité, des bureaux pour la conseillère famille et l’infirmière scolaire, et même l’École de musique de Nyon.

Pour Nicole Krummenacher, directrice de l’école de musique, c’est un pur bonheur de pouvoir disposer de onze salles et studios dotés d’une bonne acoustique. «Après avoir passé des années dans des salles en sous-sol, c’est une renaissance pour nos 226 élèves et nos 18 enseignants», se réjouit-elle. L’événement sera doublement fêté car l’école a 70 ans cette année.

Le bureau d’architecte Aeby Perneger et Associés SA a construit un seul bâtiment, compact et multifonctionnel, qui favorise les complémentarités d’usage tout en préservant une certaine indépendance de fonctionnement de chaque structure. «Il y a eu une excellente collaboration entre les architectes et nous, les utilisateurs, dans le développement du projet, se félicite Pascale Mauron. Les enfants trouvent tout sur place. C’est un lieu de vie à part entière, et nous n’avons pas l’impression d’y accueillir près de 380 élèves, car l’ambiance est très paisible.»

Cette réalisation à 26 millions de francs est un des plus importants maillons de la planification scolaire nyonnaise avec le complexe de Nyon-Marens inauguré en mars 2017, et celui du Cossy, donc la construction sera achevée pour la rentrée d’août. Samedi, la conseillère d’État Cesla Amarelle sera présente. (24 heures)