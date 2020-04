La poste de Nyon rouvrira le 14 avril

Ça va mieux dans les rangs du personnel de La Poste à Nyon. «L’effectif se regarnit pour envisager une réouverture de l’agence Nyon 1», explique Tiziana Boebner, responsable politique et communication pour les cantons de Vaud et Fribourg. L’office principal de la ville accueillera de nouveau des clients dès le mardi 14 avril.

Toutefois, des mesures seront prises pour tenir compte de la réalité des effectifs, toujours touchés par les effets du Covid-19. Une partie du personnel reste à la maison car il appartient à une population à risque, car il doit garder ses enfants, car il est malade ou se trouve en quarantaine. Il y a une semaine, les absents représentaient entre 15 et 20% de l’ensemble des collaborateurs.

Horaires réduits

L’office de poste situé juste derrière la gare de Nyon aura ainsi des horaires d’ouverture rétrécis (du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 12h). La filiale décentralisée de Nyon 2, qui était la seule ouverte, verra elle aussi ses horaires restreints (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 8h à 11h30). «Ces mesures sont liées à la pandémie et elles sont donc temporaires», insiste Tiziana Boebner.

La fermeture pendant plus de deux semaines de l’agence principale a permis de la préparer à la situation de crise. Des plexiglas ont été installés aux guichets de cette poste moderne qui n’en avait plus depuis 2014.

La Poste Suisse a par ailleurs créé une page web qui recense les informations en lien avec ses activités et le coronavirus. Celle-ci permet de trouver facilement les horaires d’ouverture des offices, qui ont tendance à bouger en raison de l’impact du virus sur les collaborateurs.