La psychogériatrie prend ses aises à l'EMS de Mies

Les 28 résidents de l’EMS de Mies plus ou moins confinés dans l’unité de psychiatrie de l’âge avancé bénéficient depuis trois mois de locaux communs entièrement neufs, plus grands et lumineux. La Fondation La Clairière a mis 1,5 million de francs pour transformer cet espace cloisonné qui ne convenait plus à la prise en charge des résidents souffrant de l’alzheimer ou de démence sénile. Grâce à une petite extension de 50 m2, l’unité a pu être réorganisée autour d’un bloc central occupé par un bureau et un petit bar. Les résidents peuvent ainsi déambuler librement dans un espace ouvert, marqué par une zone de salon-TV donnant sur le jardin, une zone de repos avec fauteuils et petits canapés et une zone d’accueil et de restauration, avec des tables à quatre places donnant sur une grande baie vitrée. «Notre but était d’offrir un cadre plus digne, mieux adapté aux personnes qui ont des troubles du comportement», explique Georges Binz, président de la fondation.

Réduire le stress et les angoisses

L’unité s’est aussi dotée d’un local Snoezelen – contraction des mots hollandais «snuffelen» (renifler, sentir) et «doezelen» (sommeiller) – dont l’équipement, avec projections sur écran ou mur d’images apaisantes, crée un climat propice à réduire le stress et les angoisses. «Cette stimulation multisensorielle, dont on constate déjà les effets calmants, nous aide à développer des thérapies non médicamenteuses», se réjouit la directrice Julie Heppel.

Les EMS nyonnais ne disposant pas encore d’unité psychogériatrique – un projet est bloqué par des recours –, les cas lourds sont parfois transférés à Mies dès qu’il y a une place. «Le réseau de soins est sous pression pour ce type de placements à l’ouest du district, mais notre EMS n’a pour l’instant pas la possibilité d’étendre ce secteur, qui compte 28 lits sur un total de 74», précise la directrice. L’EMS, qui a refait toutes ses chambres il y a moins de dix ans, est le seul établissement de Terre-Sainte. «La demande est forte, autant pour des lits en EMS que pour des appartements protégés. À défaut de pouvoir encore agrandir, une étude est lancée pour éventuellement remplacer le bâtiment voisin du Torry, qui comprend 12 anciens logements HLM», note Georges Binz. (24 heures)