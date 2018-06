La réforme des Services industriels de Nyon est court-circuitée

L’avenir des Services industriels (SI) de Nyon peine à s’éclaircir. Rapportant bon an mal an 3,5 millions de francs à la Ville, cette entité est dans l’obligation de se réformer pour faire face aux défis actuels en matière d’ouverture des marchés et des nouvelles technologies. La Municipalité proposait de les autonomiser en les transformant en plusieurs sociétés anonymes en mains de la Commune. Le projet n’a pas convaincu et il a été renvoyé à son auteur lundi soir.

«Ne rien décider, c’est la pire des décisions!» Au terme de la séance, le syndic Daniel Rossellat a exprimé ses regrets. «C’est la démonstration que le niveau politique n’est pas adapté à la gestion d’une activité commerciale», a-t-il précisé en évoquant la lenteur de décision du Conseil communal sur un sujet qui nécessite une certaine urgence.

Au sein de l’assemblée, le scénario était écrit avant la séance. Les fronts étaient connus, avec la gauche opposée à ce que les SI sortent du giron de l’administration, et la droite en majorité favorable au projet municipal. Le débat n’a fait changer personne d’avis et le vote allait se jouer à pile ou face tant les deux camps semblaient égaux.

Éviter le référendum

L’UDC Sacha Soldini a alors demandé le renvoi du préavis en Municipalité pour une nouvelle étude. Une opération attendue de tous, sauf de Vincent Hacker, le municipal Vert’libéral des Énergies qui a avoué sa plus grande surprise. Pour éviter de perdre, chaque camp a soutenu cette solution.

Les socialistes, qui étaient prêts à dégainer un référendum en cas d’acceptation du projet municipal, y trouvaient eux aussi un bénéfice évident: se mettre à l’abri d’une récolte de signatures pendant les vacances d’été.

Toutes les formations semblaient ainsi satisfaites du renvoi. La plateforme de gauche était la plus démonstrative. Elle a envoyé pendant la séance — preuve que les jeux étaient faits avant les débats — un communiqué de presse pour se féliciter de sa prétendue victoire.

«La Municipalité devra d’abord décider dans quelle direction aller»

Reste que le contexte dans lequel évoluent les SI n’a pas évolué positivement et que dès lors la situation de cette entité est toujours fragile. Les autorités devront remettre rapidement l’ouvrage sur le métier et trouver une réforme consensuelle. Il y va de la survie des SI et de leur soixantaine de collaborateurs.

Pour Vincent Hacker, une nouvelle proposition pourrait survenir assez rapidement: «Le renvoi nous demande de rendre une meilleure copie. Nous reviendrons avec un préavis qui ira dans la même direction. Il n’est pas exclu que la mise en œuvre de la nouvelle structure des SI autonomisés intervienne encore le 1er janvier 2019.» Son syndic est moins affirmatif. «La Municipalité devra d’abord décider ce qu’elle veut faire et dans quelle direction aller», souligne Daniel Rossellat.

Un refus du projet aurait au moins permis à la Municipalité de mettre en action son plan B, qu’elle semblait prête à sortir de son chapeau. Cette alternative aurait eu comme objectif de garder les SI au plus près de l’administration communale tout en lui donnant les moyens d’être plus réactifs, pour pouvoir être en phase avec un marché dynamique.

Le plan B

«L’idée était d’instaurer une autre organisation de gouvernance, explique Daniel Rossellat. Nous aurions pu demander des crédits cadres et des compétences accrues pour les SI, notamment pour créer des petites sociétés anonymes pour certaines activités.»

Une vision qui reprend dans une certaine mesure des idées d’un postulat déposé par le Vert Pierre Wahlen et cosigné par le socialiste Sacha Vuadens. Si ce texte accepté par le Conseil lundi soir exige qu’une vision en matière d’économie d’énergie et qu’une stratégie du rôle des Si soient définies, il imagine aussi la possibilité de voter un crédit cadre pour les SI en début de législature. La création de petites entités autonomes pour gérer par exemple un chauffage à distance ne serait pas forcément combattue par la gauche, selon la présidente du PS de Nyon, Chloé Besse.

Désormais, la Municipalité se retrouve avec un épineux dossier sur les mains. La seule certitude est qu’elle ne pourra pas le remettre en dessous de la pile, tant les enjeux sont aujourd’hui importants. (24 heures)