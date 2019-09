La région nyonnaise se mobilise pour un pôle TV

Après s’être mobilisées pour sauver la chaîne locale Nyon Région Télévision (NRTV), il y a quatre ans, les Communes du district sont appelées à soutenir un projet bien plus ambitieux. La création d’un pôle média qui regroupera, dans un grand studio à Gland, le site romand de la nouvelle chaîne CNNMoney Switzerland, lancée en Suisse en 2017, et NRTV. Cette dernière devrait profiter des synergies et des économies d’échelle obtenues par cette mutualisation des lieux et équipements pour améliorer ses prestations et élargir sa couverture dans la région.

Pour cela, les collectivités publiques se proposent de mettre 200'000 francs sur un investissement total de 1,2 million de francs. Les deux Villes de Nyon et de Gland, porteuses du projet, y participeront pour 50'000 francs, les 100'000 francs restants étant à la charge de Région de Nyon, à travers son dispositif de financement solidaire. Le syndic de Nyon, qui a déjà été le fer de lance du sauvetage de NRTV, est aussi à l’origine de ce projet. C’est lui qui a suggéré à Christophe Rasch, directeur général de CNNMoney Switzerland, d’installer son antenne romande sur La Côte plutôt qu’à Genève. «C’est pour nous une opportunité de pérenniser la chaîne locale et de renforcer, par l’arrivée de CNNMoney Switzerland à Gland avec une cinquantaine d’emplois, la notoriété de la région», estime Daniel Rossellat. Une implantation dans la deuxième ville du district qui a convaincu une grande majorité des élus glandois d’accorder, jeudi dernier, le soutien de leur Commune à ce projet. Quelques élus ont néanmoins montré des réticences à financer du matériel pour une société privée, le flou régnant sur qui en seraient les propriétaires.

De multiples acteurs

NRTV a été mise en place par le Téléréseau de la région nyonnaise (TRN) et la Société électrique intercommunale de La Côte (SEIC), à Gland, en 2006, après que Nyon a refusé d’adhérer au projet de télévision régionale Vaud-Fribourg. Aujourd’hui, la chaîne régionale est financée par l’association Communyon, qui regroupe 26 Communes du district de Nyon. Cette dernière mandate la société MediaGo, spécialisée dans la réalisation et la production de programmes, pour gérer NRTV et payer ses salaires. MediaGo a développé ses activités en investissant dans CNNMoney Switzerland, une chaîne nationale en anglais consacrée à l’information financière et économique, basée pour l’instant à Zurich. C’est MediaGo qui loue une surface de plus de 700 m2 dans les nouveaux locaux de la SEIC à Gland. Elle y aménagera un studio, une régie, une réception et des salles de conférences. «Cela permettra à notre télévision régionale de bénéficier d’infrastructures offrant une image de qualité, des changements de décor et une production en continu au lieu des deux heures hebdomadaires actuelles. En cas de séparation des sociétés, chaque partie devrait retrouver son investissement au pro rata», précisait Christine Girod, municipale à Gland.

Par ailleurs, NRTV, dont l’audience est estimée à quelque 75'000 téléspectateurs par semaine, notamment depuis qu’elle est aussi relayée par Cablecom et Swisscom et a pu étendre sa couverture à la région, pourrait, grâce à cette synergie, diminuer ses coûts de fonctionnement de 80'000 francs par an. Comme elle ne peut toucher de redevance TV et que sa situation financière reste fragile – elle était déficitaire en 2017 et a généré un modeste bénéfice de 1000 francs l’an dernier –, une aide communale à la presse reste incontournable.

Ce lundi, ce sera au tour des élus nyonnais de se prononcer sur leur participation financière. Convaincre les Communes du district, le 26 septembre, sera peut-être un peu plus délicat, en ces temps de restrictions budgétaires.