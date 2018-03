La rénovation de l’Hôtel Ambassador a viré au cauchemar

Malgré deux hôtels clos, les nuitées ont augmenté

Avec deux hôtels fermés pour rénovation (les travaux d’agrandissement du Beau-Rivage, en attente depuis deux ans, ne font que débuter), la ville de Nyon est toujours sous dotée en nombre de lits. Néanmoins, l’implantation récente de l’appart’hôtel Base, près de la gare et l’ouverture en février 2017 du Nyon Hostel, qui offre des chambres et dortoirs bon marché pour jeunes voyageurs et groupes, ont apparemment dopé les séjours dans le district de Nyon. En 2017, la région a en effet enregistré près de 12 000 nuitées de plus que l’année précédente, soit un total de 193 244 nuitées, si l’on y inclut l’hostel, qui n’est pas compris, à cause de son type d’hébergement, dans les statistiques hôtelières fédérales. «Il y a eu une baisse de 2000 nuitées sur le district, mais plus que compensée par celles de l’hostel, qui attire de nouveaux clients, notamment des écoles et des Suisses», note Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme.