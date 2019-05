La route qui a conduit Prangins à l’impasse avec sa Région

Le débat autour de la sortie de Prangins de Région de Nyon, décision sur laquelle ses citoyens se prononceront le 19 mai prochain, a tourné à un véritable procès du fonctionnement de ce «4e pouvoir» créé en 2004 à l’échelle du district (lire l’encadré). Mais la raison qui a poussé 62% des élus à voter le «Prangexit» en décembre dernier repose avant tout sur l’autonomie communale. Ils veulent qu’on leur rende la maîtrise sur l’aménagement de leur territoire.

À l’origine de cette volonté, l’épouvantail de la nouvelle Route de distribution urbaine (RDU), axe routier visant à collecter le trafic de transit au nord des communes d’Eysins, de Nyon et de Prangins en lien avec le développement de nouveaux quartiers. Ce projet autorisait Prangins à gagner quelque 2000 habitants-emplois d’ici à 2030-2040 et d’aménager une nouvelle route de liaison entre Nyon et Gland, ce qui lui aurait permis de tranquilliser la route de l’Étraz en desserte de village. En septembre dernier, ce projet était remis en cause, la Municipalité de Prangins ayant décidé d’abandonner la RDU et l’urbanisation qui l’accompagnait.

Changement de cap

Une suite logique aux questionnements remontés du Conseil communal. Tout a commencé en mai 2017, quand un élu, Yvan Bucciol, s’insurgeait contre l’aliénation d’une surface agricole communale de 17 hectares, exploitée par des paysans locaux, retenue en 2014 par la Sofren, la Société foncière de la région nyonnaise, pour relocaliser une partie des terrains que l’Agroscope de Changins allait perdre avec la construction de la RDU. Estimant que cette opération reposait sur un «marchandage très hypothétique et très peu transparent», il réclamait, appuyé par le Conseil, qu’on sauvegarde ce patrimoine communal. Peu après, il revenait à la charge avec une autre motion, cosignée par une vingtaine d’élus, demandant que la Municipalité préserve tous les terrains agricoles en limitant le périmètre d’urbanisation au secteur déjà bâti.

Un signe clair, pour la Municipalité, que l’organe délibérant sorti des urnes en 2016 ne soutenait plus le concept RDU dans sa globalité. Comme sa municipale de l’Urbanisme Ella Christin, d’ailleurs, qui avait quitté le comité directeur de la Région pour divergences de vues sur certains dossiers, dont celui du financement de la RDU et les échanges de terrains avec la Sofren. En septembre dernier, Prangins se retirait du projet en optant pour une planification plus raisonnable de 1000 habitants supplémentaires et jetant à la poubelle quinze ans d’études qui ont coûté 2 millions de francs. La députée vert’libérale justifiait ce retrait de ce projet d’intérêt cantonal, inscrit dans le schéma directeur de l’agglomération nyonnaise depuis 2006, par les freins au développement et les exigences en matière de préservation des surfaces agricoles donnés par les nouvelles lois fédérale et cantonales sur l’aménagement du territoire.

Facétie nyonnaise

«Il est vrai que le projet RDU a été conçu en 2010 sur la base d’un scénario démographique élevé pour le district de Nyon. Il avait été approuvé par le Conseil d’État. Il n’a pas été remis en cause même s’il demandait une adaptation impliquant un étalement de la planification», constate Christian Exquis, responsable des sites stratégiques du Canton. Une première surprise est venue de la Municipalité de Nyon, qui s’est déterminée l’an dernier pour relancer sur son territoire le tracé de l’ancienne Grande Ceinture. Selon le municipal de l’Urbanisme Maurice Gay, qui a commandité l’étude à ses services, ledit tracé, situé un peu plus haut, préserverait mieux le paysage, notamment un coteau viticole, et suivrait un alignement avalisé par le Tribunal fédéral, qui nécessitait peu de compensation. La deuxième surprise a été le retrait de Prangins, même si l’arrivée au sein du groupe de pilotage de nouveaux élus, tant à Nyon qu’à Prangins, indiquait un certain requestionnement sur le développement prévu.

Si le Conseil d’État a appelé les partenaires à se déterminer sur la suite à donner au projet RDU, il devra de toute façon être repensé avec le plan directeur intercommunal que neuf communes du district, dont les trois liées à la RDU, devront établir selon un quota de développement admis par le PDCn dans le cadre du périmètre compact d’agglomération du Grand Genève. Là encore, Prangins était monté au créneau dès février 2018 pour demander que la gouvernance de cette nouvelle planification territoriale ne soit pas confiée à la Région, mais aux communes concernées, qui toucheraient directement l’aide à fonds perdu cantonale.

Une position soutenue par les Municipalités de Commugny (qui est déjà sortie de la Région) et de Rolle et Vich, où l’adhésion à l’instance régionale branle aussi au manche. Or le Canton n’entend pas résilier sa convention établie en 2017 avec la Région, qui assume depuis toujours le rôle de bureau d’agglomération pour le district de Nyon, comme membre du Groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève (GLCT). Si Coppet, Eysins, Nyon, Gland et Mont-sur-Rolle ne voient pas pourquoi se compliquer la vie en cherchant un autre appui technique et de suivi que la Région, les neuf communes se sont mises autour de la table pour trouver une solution. (24 heures)