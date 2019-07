Le Beau-Rivage peut enfin lancer sa reconstruction

Un accord a été trouvé entre le propriétaire du Beau-Rivage, l’homme d’affaires saoudien Mohammed A. al-Faraj, et les quinze opposants qui bloquaient encore le projet de reconstruction de cet ancien fleuron de l’hôtellerie nyonnaise. L’établissement, dont une façade s’était effondrée le 28 juin 2018, entraînant la démolition graduelle de presque tout le bâtiment pour des questions stabilité et de sécurité, pourra donc être reconstruit dès cet automne. Un soulagement pour toutes les parties ainsi que pour la Ville, pressée de combler ce trou béant sur les quais, situé en pleine zone touristique.

En effet, cela fait bientôt cinq ans que Nyon est privée de cet hôtel. Il a fermé en 2015, une année après le rachat d’un bâtiment annexe tombé en ruine, qui devait permettre au propriétaire de transformer et agrandir l’établissement. Un premier projet, ajoutant, côté lac, un cube de verre, avait été refusé par la Ville. En 2018, une seconde version, plus classique, avait obtenu le permis de construire. Mais l’effondrement soudain de la façade ouest, conséquente à la démolition de l’annexe, a fait qu’il ne restait rien à sauver, si ce n’est la façade arrière de l’entrée principale. Le permis de construire étant en force, le propriétaire aurait pu reconstruire tel que présenté. Mais l’effondrement changeait la donne et nécessitait quelques adaptations, qui ont finalement fait l’objet d’une enquête complémentaire, en avril dernier.

Coup de semonce

Or, à la surprise générale, quinze personnalités nyonnaises, dont dix élus du Conseil communal, tous partis confondus, ont fait une opposition collective. Emmenés par deux architectes de la place, Pierre Wahlen et Pierre-Alain Couvreu de Deckersberg, ils relevaient que le projet était contraire à plusieurs dispositions du plan partiel d’affectation (PPA) en vigueur et ne s’intégrait pas dans le tissu urbanistique du quartier de Rive. Cette petite fronde politique, coup de semonce à une Ville trop encline à accorder des dérogations pour avancer le dossier, a encore retardé le projet.

Ces derniers mois, plusieurs rencontres entre représentants des opposants et de la société propriétaire ont eu lieu. Elles ont permis de faire évoluer le projet vers un meilleur respect du PPA. Principaux éléments de ce compromis, la volumétrie de la toiture du bâtiment principal, qui revient à ce qu’elle était à l’origine. Elle avait été rehaussée, notamment pour masquer des panneaux solaires qui auraient été visibles depuis la terrasse du château. «On supprime ainsi un pignon aveugle pour retrouver un toit à quatre pans. Ce qui redonne au château et à la tour César leur prédominance sur l’architecture du quartier», se réjouit Pierre-Alain Couvreu de Deckersberg.

Les opposants avaient aussi critiqué le front uni que formaient les façades de l’hôtel et de l’annexe, reliés par de grands balcons. Le nouveau projet traitera différemment ces deux parcelles. En revanche, ils n’ont pas obtenu l’alignement de cette façade sur la rue de Rive, elle restera alignée sur les quais.

«Tout changement ayant un effet dominant sur d’autres éléments, il a fallu discuter, mais nous avons eu de bons échanges, le propriétaire ayant la volonté de faire un projet récoltant un maximum d’adhésion», explique son avocat, Marc-Oliver Buffat. Les plans modifiés, qui ne nécessiteront pas de nouvelle enquête, ayant été déposés et vérifiés, l’opposition sera retirée lundi, confirme l’avocat de la partie adverse. Conséquence, les travaux de reconstruction pourraient débuter en septembre.