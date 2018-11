Le Conseil refuse de payer pour les écrans interactifs

Seul le Parti socialiste a soutenu sa municipale des écoles, lorsqu’il a fallu voter un crédit de plus d’un demi-million de francs pour équiper trois écoles nyonnaises de 41 écrans interactifs tactiles. La très grande majorité des élus a renvoyé le préavis, estimant que c’était au canton de prendre en charge ces équipements.

Un geste de mauvaise humeur qui n’est pas exceptionnel, puisque les associations de communes (UCV et AdCV) se battent depuis quelques années pour que ces nouveaux outils pédagogiques soient payés par le Canton. Ce dernier se refusant à entrer en matière, une initiative parlementaire est en préparation à ce sujet.

Nyon a déjà équipé ses nouvelles constructions scolaires (Marens, Couchant, Cossy) d’une centaine de ces tableaux nouvelle génération. Par équité pour les autres élèves et enseignants de la ville, la municipale Stéphanie Schmutz voulait en doter également les écoles du Rocher (28 écrans), de La Paix (7) et de Gai Logis (6), par un achat groupé.

Mais la commission du Conseil a regretté qu’à défaut d’une prise en charge par le Canton, la Commune n’a pas mené une réflexion à l’échelle de la région pour mutualiser les achats et pourquoi elle n’a pas acquis en une fois des écrans pour toutes ses écoles. Les élus se demandent également si chaque classe doit être dotée de cet outil, qui pourrait être mobile.

Ces réticences ont étonné la municipale, d’autant plus qu’en 2015, personne n’avait remis en cause ces équipements qui ont coûté près de 2 millions de francs et dont les enseignants sont très contents. Et de regretter qu’avec le renvoi du préavis, un élève enclassé aujourd’hui au Couchant en 1P, doté de cet équipement de pointe, pourrait se retrouver ensuite au Rocher en 4 P avec un tableau noir et des craies. (24 heures)