Le Conseil régional peine à se montrer plus sexy

À l’heure où des Communes l’ont déjà quitté, que Prangins donnera pour la première fois l’occasion à des citoyens de se prononcer sur la sortie de leur commune de Région de Nyon, le forum organisé mercredi à Gland sur la collaboration régionale revêtait une importance particulière. Or la montagne a accouché d’une souris. Aucun des huit groupes de travail ayant phosphoré sur les éventuelles réformes à engager n’a remis en cause le fonctionnement de base de cette instance régionale unique dans le canton de Vaud. La grande majorité des élus conviés à ces assises ont estimé que l’outil, soit la forme juridique de cette association de Communes, comme ses statuts, modifiés en 2014 pour ouvrir plus largement les portes du Conseil intercommunal aux représentants des organes délibérants, était certes perfectible, mais fonctionnait plutôt bien.

Ce qui pêche, à leurs yeux, c’est la communication. Sur le rôle et les buts de Région de Nyon, tant vis-à-vis des autorités locales que des citoyens, qui souvent ne comprennent pas à quoi sert ce machin dont le public peine à voir les réalisations concrètes. De nombreux conseillers communaux ou généraux se plaignent d’un manque de retour d’information de leurs délégués à la Région. D’autres, notamment les nouveaux élus, ne comprennent goutte à cette organisation qui fonctionne comme un parlement sans en avoir le pouvoir et dont les projets reposent sur un dispositif de financement solidaire (DISREN) comportant des cercles de Communes plus ou moins contributives. Tous réclament des séances d’information régulières ou des communiqués dans la presse et les bulletins communaux.

«La population attend surtout des résultats»

La question qui divise, c’est jusqu’à quel point il faut informer ou impliquer la population. «On devrait trouver les moyens de connaître les attentes des citoyens vis-à-vis de la Région», estimait le député Alexandre Démétriadès. «Même engager des démarches participatives sur les grands projets, comme la Givrine ou la patinoire régionale à Gland», ajoutait le conseiller nyonnais Claude Farine. «La population attend surtout des résultats», répliquait Georges Rochat, syndic d’Eysins. Communiquer, certes, mais sur quoi et comment? Consciente du problème, Région de Nyon a engagé un délégué à l’information il y a une année, mais la campagne de promotion lancée avant le vote de sortie du Conseil communal de Prangins, l’automne dernier, a été reçue comme une pression maladroite par les élus.

Pour Maurice Gay, municipal à Nyon, il y a plus important que la communication. «Le cœur du sujet, c’est quel rôle et quels mandats les communes veulent-elles donner à la Région, quels sont les projets fédérateurs». Les ateliers ont montré qu’il faudrait clarifier les rôles entre l’instance et les communes, exiger une solidarité complète, définir les critères d’un projet dit régional, expliquer quel bénéfice la population en tire. «Au final, il n’y a pas de pistes pour être vraiment plus sexy», devait regretter la municipale rolloise Françoise Tecon Hebeisen au terme des assises. (24 Heures)