Le HC Nyon rêve très fort à la patinoire de Gland

Une parenthèse de bonheur et d’insouciance est en passe de se refermer pour le Hockey Club Nyon. Le 8 mars, la patinoire de Perroy fermera ses portes après deux hivers de fonctionnement. Conçue pour être provisoire, elle sera désinstallée, privant le district de sa seule surface de glace homologuée pour les matches. Sans cet équipement, les équipes adultes du HC Nyon vont reprendre la route vers la vallée de Joux, Lausanne et Morges pour s’adonner à leur sport favori.

«C’est un retour à la case départ, regrette Daniel Blaha, président du HC Nyon. Avant l’ouverture surprise de Perroy, le club était à bout de souffle. L’infrastructure provisoire nous a donné une bouffée d’air.» La société sportive, fondée en 1974, n’a jamais eu de patinoire dans le district pour la pratique du hockey. Cette situation avait mis en péril le club qui peinait à renouveler ses effectifs. Difficile de motiver un bon joueur à jouer des parties tard le soir en semaine, parfois après 21h, loin de la maison et sans pouvoir s’entraîner faute de glace.

La prolongation de la patinoire de Perroy n’est pas à l’ordre du jour. «Elle a toujours été prévue pour une durée de deux hivers, rappelle François Roch, le syndic du lieu qui est à l’origine du projet. Elle ne durera pas plus longtemps.» Une pétition demandant que l’équipement soit maintenu aurait toutefois été lancée par des parents. Il faudrait une intervention divine pour qu'elle obtienne gain de cause.

Resteront bientôt que les souvenirs. Pour le HC Nyon, ils seront très bons. Perroy a permis à ses équipes de se remplumer en accueillant de nouveaux joueurs. Les effectifs n’ont jamais été aussi importants depuis des décennies. Les nouveaux venus resteront-ils dans un contexte moins favorable?

«On va voir comment survivre l’hiver prochain, poursuit Daniel Blaha. Mais nous allons tenir pendant le temps qu’il faut, soit une année ou deux.» Il faut admettre qu’il existe aujourd’hui une belle carotte au bout du bâton. Le projet de Gland pourrait voir le jour dans moins de deux ans. «Il reste tout à faire, mais ça peut aller vite, prévient Gilles Davoine, municipal des Sports de Gland. Si tout va très bien, la patinoire sera ouverte en fin d’année 2021.»

Une patinoire à 8 millions

Il faut avouer que tout est mis en place pour que l’infrastructure tant attendue dans la région soit réalisée rapidement. Pour cela, la construction sera confiée à La Pati, qui fournit la plupart des patinoires saisonnières en Suisse romande. Un partenariat sera passé avec cette société qui exploitera par la suite l’équipement, comme l’a révélé «La Côte». Elle investira une somme de 8 à 10 millions de francs pour cela. La Commune de Gland donnera le terrain en droit de superficie, mais n’aura rien à payer.

«En passant par un privé pour réaliser le projet, nous limitons les coûts», insiste Gilles Davoine. Cela permet aussi de gagner du temps, car il n’y aura pas besoin de demander un crédit de construction. Le Conseil communal devra par contre se prononcer sur la mise à disposition gratuite de la parcelle.

La patinoire sera construite sur le site de Montoly à Gland, entre la caserne des pompiers et les voies ferrées. Elle sera conçue avec une structure en bois et utilisable toute l’année. La surface de glace sera homologuée pour la 1re ligue et quelque 300 à 400 spectateurs pourront assister aux matches depuis des gradins.

L’idée de construire juste à côté une piscine n’est pas abandonnée. Gilles Davoine y tient toujours, mais se rend compte qu’il faut séparer les deux projets pour ne pas bloquer la patinoire. À terme, les bassins prendront place sur le terrain voisin, qui appartient aussi à la Commune.