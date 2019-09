Le Journal de Morges fête ses 125 ans en bonne santé

Pendant plus d’un siècle, le «Journal de Morges» est resté en mains locales, celles de la famille Trabaud. Il a été revendu à Edipresse en 1999 et repris par Tamedia en 2011, année où la rédaction a déménagé de la Grand-Rue 1 à la rue Saint-Louis 2. Ce vendredi, l’honneur de souffler les 125 bougies du titre revient à Cédric Jotterand, qui a eu le cran de racheter la majorité des actions à Tamedia en 2016, en pleine période de sinistrose pour la presse écrite.

«J’ai senti que c’était jouable», raconte celui qui incarne aujourd’hui le «Journal de Morges», puisqu’en plus d’en être le propriétaire (avec sa femme), il assume les rôles de directeur et de rédacteur en chef. «En fait, ce pas à contre-courant a provoqué un élan immédiat chez nos lecteurs, nos annonceurs et plusieurs Communes du district, qui nous ont manifesté leur soutien.» En manque de liquidités au moment de l’achat, Cédric Jotterand avait conclu un accord avec Tamedia lui permettant de payer la facture en cinq ans et avait réussi à obtenir un prêt de 150 000 francs accordé par le Conseil communal de Morges. À Noël 2018, il avait remboursé toutes ses dettes.

Hebdomadaire depuis 2007

Distribué durant des années le mardi et le vendredi, le «Journal de Morges» est devenu hebdomadaire en 2007. «Une mesure salutaire, selon Cédric Jotterand. Mais surtout, nous avons décidé d’en faire le journal incontournable du district de Morges. C’est important d’avoir une identité claire. C’était une bonne carte car nos abonnés, un peu plus de 6000, dont un tiers de la ville de Morges et deux tiers du district, sont fidèles.» Promotion auprès des jeunes

Difficile de tracer le profil type du lecteur de cet hebdomadaire, mais son directeur sait que l’âge moyen se situe entre 40 et 60 ans. «Le gros enjeu, c’est de renouveler nos abonnés. Or, aujourd’hui, il est difficile de convaincre les nouvelles générations. Nous faisons de gros efforts de promotion auprès des jeunes. Mardi, nous avons fait le tour de toutes les classes du Gymnase de Morges pour présenter le titre. On peut même éveiller des vocations. Je rappelle que Pascale Burnier, devenue rédactrice en chef adjointe de «24 heures», a été la première stagiaire engagée par le «Journal de Morges.»

Avec ses 7556 exemplaires hebdomadaires, plus ses 38 000 tous-ménages distribués une fois par mois, le «Journal de Morges» – qui produit également les articles de «24 heures» ayant trait à la région morgienne – trouve son équilibre financier. Désormais, il peut aussi se targuer du fait que toutes ses éditions depuis 1894 ont été numérisées pour les archives. Ce vendredi, 500 abonnés ont été conviés à une soirée festive pour célébrer ce 125e anniversaire à Tolochenaz. Les invitations ont été prises d’assaut. Autant de bons signaux qui permettent à Cédric Jotterand d’envisager l’avenir de manière sereine. «Mais il faudra continuer à convaincre la population de notre utilité», conclut cet optimiste très pragmatique.