Le Mondial de la fondue se touillera sur trois jours

Toujours mieux, toujours plus grand. La troisième édition du Mondial de la fondue, organisé tous les deux ans dans la commune viticole de Tartegnin, prendra ses aises en 2019. Sur sa durée d’abord, puisque la manifestation ne se déroulera pas que sur un samedi, mais sur un large week-end, du vendredi 15 novembre dès 16 h jusqu’au dimanche 17 novembre à 16 h. «Mais la finale aura toujours lieu le samedi», précise l’organisateur en chef, Stéphane Jayet. L’idée est de commencer les festivités par un concert le vendredi soir, de continuer avec les compétitions le samedi et de vouer le dimanche à un concept d’accueil plus tranquille, axé sur les familles.

Pour cela, la manifestation, qui a déjà dû adapter l’an dernier ses structures d’accueil pour 5000 visiteurs en dressant une grande cantine en sus des caves ouvertes des vignerons, prévoit de s’étendre encore un peu sur la commune voisine d’Essertines-sur-Rolle. «Sa frontière n’est qu’à 20 mètres de notre restaurant Le Serpolet, et comme on devrait bientôt fusionner nos communes avec Rolle, la fondue devrait faire fondre les dernières réticences», rigole le municipal de Tartegnin, qui espère ainsi mieux diluer la foule dans les ruelles étroites et pentues du village et élargir la gamme des restaurants. L’an prochain, il espère aussi retenir les visiteurs plus longtemps, en élaborant avec les hôteliers de la région un «package» d’une ou deux nuits, avec fondue et navette jusqu’à Tartegnin.

En attendant les inscriptions, qui seront ouvertes dès janvier 2019, Stéphane Jayet a déjà remis le tablier, vendredi soir, pour offrir un repas à une bonne partie des 350 bénévoles qui avaient mis la main à la pâte l’an dernier. Au menu, de la fondue bien sûr, mitonnée selon les recettes des deux champions du monde 2017, le pro Benedikt Wüthrich et l’amateur André Bourqui.

Infos et inscriptions pour 2019 www.mondialfondue.com (24 heures)