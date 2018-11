Le Musée romain organise des rendez-vous insolites

Le Musée romain de Nyon n’aime pas la poussière. Dès vendredi, il propose une série de rendez-vous insolites qui permettront au public de découvrir les collections sous un jour nouveau: contes antiques du mercredi, dimanches découvertes, visites de la pleine lune et brunchs sont au programme de cette fin d’année et de 2019 qui verra le musée fêter ses 40 ans.

«Les sensations sont garanties, mais ne craignez, Hécate a de nombreuses histoires à raconter»

La première visite de la pleine lune (sur inscription) aura lieu ce vendredi dès 19h. Munis de lampes torches, les visiteurs partiront dans la nuit à la découverte du monde d’Hécate, déesse de la Lune, redoutable reine de l’ombre, au carrefour entre les enfers, la terre et le ciel… «Les sensations sont garanties, mais ne craignez, Hécate a de nombreuses histoires à raconter», rassure Juliette Davienne, chargée de la médiation culturelle pour les musées de Nyon.

Les contes antiques, organisés tous les derniers mercredis du mois (15h30) au cœur des fondations de la basilique vieille de 2000 ans, entraîneront petits et grands dans un monde peuplé de héros et de déesses, de Romains ordinaires et d’animaux extraordinaires…

Les 40 ans du musée

Les dimanches découvertes (tous les premiers dimanches du mois à 15h) permettront au public de découvrir toutes les facettes de la vie quotidienne de l’époque romaine, et de tout savoir sur les habitants de la Colonia Julia Equestris et de son centre urbain Noviodunum (Nyon). Que mangeaient-ils, comment ils géraient la vie publique, que trouvait-on dans leur jardin…?

Enfin, le Musée romain, pour célébrer son 40e anniversaire, va se plonger dans ses archives. Les brunchs préparés par le Café Ex Machina seront l’occasion (quatre dates en 2019) de faire revivre en présence de spécialistes quelques expositions temporaires passées qui ont contribué au succès du musée. (24 heures)