Le Pré-aux-Moines file le parfait amour avec son public

S’il n’est pas toujours facile de remplir une salle de spectacle, le Théâtre du Pré-aux-Moines (PAM) a déjà fait salle comble alors que la saison n’a pas encore commencé. Un petit exploit qui s’explique par la convivialité de l’accueil instaurée par l’ancien directeur Philippe Laedermann et entretenue par Camille Destraz, qui lui a succédé l’an dernier. Ainsi, lors de la présentation de la saison, en présence de nombreux artistes, il a fallu rajouter des chaises pour accueillir tout le monde. «Cet engouement est incroyable car il ne s’agit que de dévoiler le programme avant de partager une verrée dans le hall», s’enthousiasme la nouvelle directrice. «Cela donne une confiance énorme pour la suite, car cette soirée permet aux abonnés de réserver leurs places en primeur et nous avons pu en écouler plus de 1700 lors de la soirée organisée jeudi dernier.»

Yann Lambiel, Aliose, Sandrine Viglino et le Boulevard Romand figurent à l’affiche de 17 spectacles qui devraient être appréciés dans de meilleures conditions que jusqu’ici. «Nous avons obtenu un soutien de 130 000 fr. de la Loterie Romande, ce qui nous a permis de revoir la sonorisation et l’éclairage. L’accueil a aussi été amélioré car il me tient à cœur de soigner encore plus l’échange avec le public, afin qu’il se sente ici chez lui et qu’il n’hésite pas à prolonger la soirée au bar», insiste Camille Destraz.

Si le voisin de Beausobre s’offre les célébrités des scènes parisiennes, le PAM essaie de tirer son épingle du jeu en misant sur les artistes suisses. «Nous sommes entourés de talents et il faut leur donner une chance de se produire dans nos régions. Les spectateurs d’ici sont curieux, mais je remarque aussi qu’ils sont véritablement attachés à «leur» salle et presque fiers de voir qu’une offre culturelle existe à proximité de chez eux, ce qui donne confiance pour l’avenir de salles telles que la nôtre.»

Prog. et billets: www.preauxmoines.ch