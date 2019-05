Le Tour de Romandie a fait vibrer Morges et sa région

Il est 6h30 du matin jeudi quand le comité d’organisation de l’arrivée de la 2e étape du Tour de Romandie procède aux derniers réglages. Dans une dizaine d’heures, Geraint Thomas, Primož Rogli et consorts débouleront en plein cœur de Morges. Le premier à franchir la ligne d’arrivée n’est cependant pas celui que l’on attendait. En cette matinée, c’est le régional de l’étape Yann Lambiel qui passe avant tout le monde sous l’arche marquant la fin du parcours tout en se réjouissant de voir cette ambiance de fête dans «sa» ville. «J’espère suivre la course le plus longtemps possible, car je joue le soir à Payerne», sourit l’humoriste, qui avait été «parrain» d’un départ du Tour il y a quelques années.

Dans la rue Louis-de-Savoie, réservée aux piétons pour l’occasion, les curieux viennent reconnaître les derniers mètres du tracé. Ils en profitent pour prendre quelques photos et repérer où se trouve la meilleure place afin d’être aux premières loges en vue du sprint final.

À quelques pas d’ici, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, un couple tout juste marié est surpris de voir autant de monde dans les rues à la mi-journée. Les spectateurs envahissent en effet déjà la Grand-Rue transformée en village du Tour avec de nombreux stands, le plateau de la RTS et un écran géant. Certains sont là pour déguster une raclette. Patrick et Serge, eux, décompressent après une bonne journée de boulot. «Je travaille depuis 4h30 ce matin, confie le premier nommé alors que l’horloge du Temple indique 14h30. Du coup, on est ici pour boire un verre et voir les cyclistes passer.»

Deux passages à La Coquette

16h30, ça bouchonne dans les rues de Morges. Les routes ont fermé en attendant l’arrivée des coureurs. Après avoir traversé les villages de La Chaux, Cossonay, Gollion, Aclens, Bremblens, Échandens, Denges et Préverenges, ces derniers font justement une première irruption dans le chef-lieu du district. Première, car les petites reines ont encore une boucle d’une quarantaine de kilomètres à réaliser avant de revenir à la rue Louis-de-Savoie pour se disputer la victoire.

La foule est pourtant déjà au rendez-vous aux fenêtres des maisons ainsi que derrière les barrières, et ce malgré le ciel qui s’assombrit. Les «allez, allez, allez» et «hop, hop, hop» résonnent dans la vieille ville. Les smartphones sont également de sortie, tandis que les enfants disent «bonjour» aux échappés et au peloton défilant à une vitesse impressionnante.

Cap sur Vufflens, où les sportifs prennent quelques secondes pour admirer le fameux château, pendant que de nombreux spectateurs s’agglutinent au bord du parcours. La visite du district se poursuit jusqu’au retour à Morges. Succès de Stefan Küng en solo, foule en délire, arrivée du peloton au sprint, pluie finalement absente des radars… la fête, qui se conclut par la célébration de la victoire du Suisse dans la cour du château, n’aurait pu être plus belle. (24 heures)