Le Tribunal fédéral déterre le vote de la discorde

Coup de théâtre à Tolochenaz. Comme l’ont révélé nos confrères de «La Côte», le Tribunal fédéral (TF) a annulé la double votation du 27 novembre 2016 sur le plan de quartier En Cornachon prévoyant l’arrivée de 520 nouveaux habitants et l’achat de quatre bâtiments au cœur du village, alors acceptée à quelques voix près. Le TF met ainsi fin à plus d’une année et demie de procédure judiciaire opposant des citoyens à la Commune.

Pour rappel, plusieurs recours avaient été déposés à la suite du scrutin, dont un par trois membres du comité 2 x NON qui considèrent que la brochure explicative ne présentait pas les arguments de manière équitable. Ce dernier, bien que rejeté par le Conseil d’Etat en mars 2017 et par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois quelques mois plus tard, a été entendu par le Tribunal fédéral.

L’instance assure que «compte tenu du score serré (écart de 7 voix pour l’adoption du plan de quartier En Cornachon et de 21 voix pour l’achat des bâtiments), on ne saurait exclure que l’intervention massive et unilatérale de la Municipalité en faveur du projet ait pu influer sur le résultat de la votation». La plus haute autorité judiciaire du pays reproche notamment à l’Exécutif le contenu de la brochure explicative de huit pages envoyée aux électeurs.

«Les arguments des opposants figurent sur deux pages en fin de fascicule, alors que les cinq pages précédentes sont consacrées à la promotion des deux objets. En définitive, face à l’argumentaire des opposants, la brochure explicative contient trois parties entièrement favorables aux projets. On ne saurait, dans ces conditions, y voir une information objective et équilibrée», peut-on lire dans l’arrêt.

Attitude critiquée

Et ce n’est pas tout! Le Tribunal fédéral critique l’attitude de l’Exécutif: «Tout au long de la procédure préparatoire, les avis convergents de la Municipalité et du comité 2 x OUI ont été présentés simultanément et de manière indistincte. L’autorité fait ainsi constamment référence au comité, et ce dernier fait usage des armoiries communales dans son dépliant, conférant à celui-ci une apparence officielle.»

Des faits qui ont donc convaincu le TF d’annuler la décision du Conseil d’État ainsi que la votation communale. «C’est une grande satisfaction parce qu’on était un peu dénigrés par tout le monde et considérés comme les emmerdeurs du village, commente Gérard Robin, l’un des recourants. Pour une fois les emmerdeurs ont gagné quelque chose. Ce n’est pas une victoire en soi car on devra probablement revoter ces sujets-là, mais c’est une grosse victoire pour la démocratie.»

Nouvelle votation?

Du côté de la Municipalité, on «prend acte». «Il est encore trop tôt pour dire si ça engendre une nouvelle votation, indique le syndic, Salvatore Guarna. Cela dépendra notamment de l’Exécutif et des propriétaires. C’est prématuré, car on a appris la décision il y a quelques heures. De toute façon, les campagnes doivent être menées par les propriétaires. Comme l’a expliqué le Tribunal fédéral, une Municipalité ne doit pas s’impliquer dans un projet.» L’Exécutif s’est-il donc trop investi? «On ne va pas refaire le monde, rétorque le syndic. Nous avons cru à certaines choses, tant pis. Mais on ne veut pas commenter davantage ce choix.» (24 heures)