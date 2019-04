Le bistrot comme ultime rempart à la «mort» des petits villages

«Ne pas avoir de bistrot? Hors de question!» On aurait voulu susciter le désarroi du syndic de Saint-Oyens que l’on ne s’y serait pas pris autrement. Non, ici on ne touche pas au restaurant communal, et si on le fait, c’est pour le valoriser (lire encadré). «À l’heure où on nous demande de fermer les écoles, le bistrot est le dernier garant de la vie sociale. Il est très important pour éviter qu’un petit village comme le nôtre ne se meure», poursuit Michel Dubois.

À quelques kilomètres de là, à Bougy-Villars, le restaurant communal – qui a fermé en mars 2015 – ne soulève pas le même enthousiasme. Après avoir mandaté un expert, la Municipalité a proposé d’ouvrir un nouvel établissement avant de retirer son préavis «suite à des désaccords sur la manière de procéder». Des désaccords sur l’emplacement du futur bistrot plus précisément, certains habitants souhaitant le voir rouvrir en son lieu «originel», au centre du village.

«Les mœurs ont changé»

Une motion a été déposée depuis dans ce sens, demandant à l’Exécutif de présenter un préavis sur le bâtiment de l’ancienne auberge d’ici au mois de juin. Le bistrot serait-il un sujet sensible à Bougy-Villars? «Pour certains, c’est une institution importante, qu’il faut soutenir. Pour d’autres, c’est un commerce comme les autres, modère le syndic François Calame. En tant que Municipalité, notre rôle est de faire la part des choses entre ce qui est socialement et économiquement acceptable.»

Il faut dire que le monde a bien changé en quelques décennies. «Auparavant, il n’y avait ni le restaurant d’Ikea à côté ni la possibilité d’aller manger facilement une pizza à Rolle, image le chef de l’Exécutif. Aujourd’hui, on crée des espaces de coworking là où on bâtissait des pintes. La population arrivée dans le village a aussi transformé son visage. On n’est plus vraiment une localité rurale, même si on compte encore des vignerons. Certains habitants sont venus d’ailleurs et leurs traditions ne sont pas les mêmes.» La Municipalité joue donc la carte de la prudence et souhaite mesurer les risques qu’elle prendra. «Nous mettons tout en place pour trouver un projet viable, avance François Calame. On a plusieurs variantes à l’étude et celle qu’on choisira devra être bonne pour le tenancier. Pour cela, il faut des clients, et pas seulement du village. Ça ne peut pas être un endroit où on vient juste boire un verre et manger un saucisson. La concurrence est féroce.»

«La réponse à un besoin»

À proximité de Cossonay, on n’a pas peur de défier la concurrence. Au contraire. À Senarclens, village d’un peu plus de 450 habitants (une population similaire à celles de Saint-Oyens et de Bougy-Villars), le bâtiment de l’Auberge Communale du Tilleul s’apprête ainsi à renaître de ses cendres quelques mois après avoir été détruit. La première dalle ayant été posée la semaine dernière, le chantier devrait se terminer en mars 2020. Avec pour objectif de proposer une cuisine régionale de bonne qualité. «Et notre restaurant sera ouvert pour le fameux apéro vaudois», promet le syndic Rudolf Plüss, dont l’enthousiasme est totalement partagé par son Conseil. Ce dernier avait en effet approuvé de manière unanime et en vingt minutes le crédit pourtant massif de 2,4 millions nécessaire à la reconstruction du Tilleul.

Contredisant par la même occasion l’assertion qu’investir dans une Auberge Communale équivaudrait à une lubie nostalgique d’une époque révolue. «Si l’on vient à supprimer le bistrot à Senarclens, on n’a plus le moindre lieu de rencontre intergénérationnel. Mais, surtout, cela répond à une nécessité économique, estime Rudolf Plüss. Il suffit de se rendre à l’Auberge de Gollion sur le coup de midi pour en avoir la preuve. Les entreprises installées dans les zones artisanales des alentours ont besoin d’une telle offre à proximité pour pouvoir y manger et y inviter leurs clients.» (24 heures)