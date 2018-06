Le bâtiment victime du feu sera inauguré ce samedi

C’est un des plus gros incendies qu’ait connu la région de La Côte ces dernières années. Sept semaines avant son inauguration programmée le 20 août 2016, la nouvelle salle communale polyvalente de Le Vaud a été réduite en cendres par un feu énorme déclenché par des travaux au chalumeau sur la toiture. Le bâtiment a été reconstruit à l’identique. Deux ans après le drame, il y aura la fête au village samedi pour célébrer cette renaissance.

Syndique de Le Vaud, Chantal Landeiro avait été marquée par ce sinistre, qui, fort heureusement, n’avait fait aucun blessé. Aujourd’hui, elle se réjouit de remettre ce bâtiment tout neuf à la population. «C’est une délivrance. On va faire une belle fête». Elle précise que la Municipalité n’en a jamais voulu aux ouvriers qui ont été condamnés à 10 jours-amendes avec sursis pour incendie par négligence. «C’était un accident, estime la syndique. Je suis bien contente qu’ils aient participé à la reconstruction». Un chantier estimé à environ 5,5 millions, qui sera financé soit par l’ECA, soit par l’assurance de l’entreprise.

Samedi, la fête débutera à 9 h par un cortège. Puis il y aura la partie officielle, avec des représentations culturelles et sportives. Bœuf à la broche, animations pour les enfants l’après-midi et concerts le soir. La salle polyvalente servira aux sociétés locales et aux écoles, pour le sport, la gym et des manifestations culturelles ou populaires, comme la Revue de Le Vaud, mi-août. L’ancienne salle de sports, qui devait accueillir des classes, sera finalement maintenue. «Comme nous avons construit le collège modulaire, nous n’avons plus besoin de cet espace pour des classes. Elle servira aussi pour les écoles, les clubs sportifs, ou la gym parents-enfants», explique la syndique. (24 heures)