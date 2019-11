Le budget est déficitaire, mais Gland se porte bien

Si l’on s’en tient à l’excédent de charges de 3,5 millions inscrit au budget 2020 (sur un total de 71 millions), la Ville de Gland n’a pas de quoi se réjouir. Mais ce seul chiffre ne dit pas tout. En conférence de presse, Gilles Davoine, municipal des Finances, a relativisé cette annonce par trois autres informations: la dette par habitant n’a jamais été aussi basse depuis trente ans, la marge d’autofinancement reste positive et les comptes 2019 seront bons.

Le refrain se répète d’année en année: la péréquation, en particulier la facture sociale, pèse lourdement sur les finances communales. À Gland, il en coûtera 1,65 millions de plus qu’en 2019, alors que le transfert des coûts de l’AVASAD des Communes vers le Canton ne génère qu’une économie de 1,25 million. «On a joué le jeu en baissant notre taux d’impôt de 62,5 à 61%, et finalement on nous reprend d’un côté ce qu’on nous a donné de l’autre», constate Gilles Davoine.

La Municipalité ne voit toutefois pas l’avenir en noir, loin de là. «Le fait d’avoir un budget négatif ne signifie pas qu’il faut prendre peur, faire de grosses coupes et ne plus investir», a déclaré le syndic Gérald Cretegny. Plusieurs indices autorisent cet optimisme. À commencer par une marge d’autofinancement positive. À lire le budget, elle aurait toutefois diminué de 4,2 millions en 2019 à 2 millions budgétés en 2020. Mais Gilles Davoine précise que le retard pris par le projet de La Combaz, à cause d’un recours, va retarder sa réalisation, donc reporter la dépense de 3,5 millions liés à la taxe d’équipement. En réalité, la marge d’autofinancement se montera donc à 5,7 millions.

La perspective déjà connue d’avoir des comptes 2019 très positifs est l’autre bonne nouvelle révélée lundi par la Municipalité. «On a des recettes fiscales au-dessus des prévisions, d’une part sur l’impôt régulier des personnes physiques, ce qui est un très bon signe car ce sont des recettes pérennes, et d’autre part nous allons toucher une taxation retardée de 13 millions», précise Gilles Davoine.

La Municipalité se félicite de la bonne santé des finances de la ville mais reste consciente de la fragilité de la situation et assure qu’elle est très attentive aux dépenses de fonctionnement de chaque service. Comme la dette est très basse, la Ville se sent à l’aise pour annoncer de prochains investissements importants, notamment pour la très attendue rénovation du bourg ancien.