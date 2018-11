Le calendrier de l'Avent demeure vital pour l'Institution de Lavigny

Ce vendredi, 867'000 foyers romands reçoivent dans leur boîte aux lettres le 54e calendrier de l’Avent de l’Institution de Lavigny imaginé par l’illustrateur sarrazin Pierre-Abraham Rochat. À l’heure où ces objets traditionnels regorgent de chocolats, bonbons, Lego, Playmobil ou produits de beauté, les réalisations qui sortent des ateliers protégés, et dont les fenêtres ne révèlent «que» des images, ont toujours bel et bien la cote. «Au moins 30 personnes m’ont déjà demandé quand le calendrier arriverait», assure Barbara Vanrietvelde, assistante de direction et responsable de la communication. «C’est une action qui demeure attendue, bien acceptée et nous permet de recevoir un certain nombre de dons», surenchérit le directeur général, Thierry Siegrist.

Si le bénéfice résultant de l’opération fluctue d’une année à l’autre, il se situe en principe entre 200'000 et 250'000 francs. Un montant qui est réinvesti dans des projets particuliers ne faisant pas l’objet de subventions. Sans cette collecte, l’Institution n’aurait, par exemple, pas pu projeter d’implanter à Lausanne 23 logements avec des appartements protégés destinés à des personnes atteintes d’une pathologie neurologique, mais suffisamment autonomes. Elle aurait également dû faire une croix sur la rénovation et la transformation de son ancienne ferme en un centre pour les jeunes de l’école spécialisée de La Passerelle permettant d’accueillir des classes et l’atelier du livre.

Un espace original qui sera prochainement inauguré. «Dans un monde tout numérique où les ouvrages se lisent sur un écran, nous avons pris le contre-pied en créant ce lieu atypique», déclare Barbara Vanrietvelde. Sur deux étages se côtoient des outils et machines du passé, qui étaient utilisés à l’époque pour la fabrication des livres. Cet ensemble permettra aux gestes traditionnels d’être perpétués sous la houlette de Sara da Cunha. Tout en donnant l’opportunité à des jeunes en formation, encadrés par des artistes et artisans, de réaliser des gravures, reliures, photographies ainsi que des impressions «à l’ancienne». (24 heures)