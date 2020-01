Le centre aquatique jouera sa peau en référendum

Bien sûr, il ne s'agit pas, sur le papier, d’un référendum pour ou contre le futur Centre aquatique régional, mais sur l’affectation voulue par la Municipalité de Morges de son Parc des Sports. Une vision — symbolisée par un plan partiel d’affectation (PPA) — plébiscitée par le Conseil communal et combattue en dernière minute par un groupe qui a réalisé un véritable triomphe sous la forme d’une récolte de 2455 signatures. De quoi largement obtenir le droit d’imposer un référendum pressenti le 17 mai.

Pour le syndic Vincent Jaques, qui s’était jusqu’ici contenté de «prendre acte du processus démocratique», il s’agit désormais de présenter les enjeux, pas de descendre dans l’arène pour convaincre une population dont la partie hostile au projet «pharaonique» du Centre aquatique, devisé à 65 millions, est déterminée. «Nous prenons la mesure de ce que signifie une telle récolte de signatures, alors qu’il n’en fallait que 1454, et nous serons présents aussi souvent qu’il le faudra pour renseigner les Morgiens et expliquer notre vision dans les limites de ce qui est autorisé. Car chacun pourra faire valoir son point de vue lors des séances d’information. Celles-ci devraient traduire le besoin de s’exprimer qui semble être très fort aujourd’hui chez nos citoyens.»

Dix ans de négociations

Une manière de se poser «en marge» du combat qui s’annonce et de rappeler les partis à leurs responsabilités. «Ils ont soutenu ce PPA au sein de l’organe délibérant et j’espère qu’ils vont s’engager pour le défendre», précise Vincent Jaques, qui redoute de replonger trente ans en arrière en cas de défaite. «Il sera possible de rénover l’existant sur la base du plan actuel, mais pas de construire ni de développer les éléments que nous imaginons au bénéfice de tous les Morgiens, sportifs ou non, et qui ont nécessité dix ans de négociations avec tous les partenaires», ajoute le municipal de l’Urbanisme, Éric Zuger.

La partie s’annonce délicate pour l’Exécutif face à des référendaires galvanisés. «Nous regrettons une votation bien tardive alors que les autres communes engagées dans le Centre aquatique nous attendent pour se décider», déplore Steven Kubler, membre du comité. «La Municipalité veut jouer sur la peur en disant qu’on ne pourra rien faire en cas de refus du PPA, mais nous pensons au contraire que toutes les bases sont là et qu’un meilleur plan d’affectation sera réalisable très rapidement au lendemain du vote.»