Le chef de la Protection civile défend son rôle social

L’histoire d’amour entre Marc Dumartheray et la Protection civile débute il y a très longtemps. «J’ai retrouvé récemment une petite carte plastifiée avec une photo de moi à 11 ans. Il y était inscrit «Protection civile, Ville de Lausanne, Passeport-Vacances 1992». Je crois que je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique.»

Il faudra pourtant attendre quelques années avant que Marc Dumartheray rejoigne professionnellement la PCi. «Mon plan de carrière n’était pas tracé en fonction de ce métier, raconte-t-il. J’ai d’abord effectué un apprentissage d’horticulteur-paysagiste, puis mon armée, ainsi qu’un passage comme employé aux pompes funèbres. J’ai aussi suivi diverses formations, notamment en communication à la HEG de Neuchâtel.» Des métiers de services qui le mèneront finalement à la Protection civile. «J’avais cette volonté de me mettre au service des autres. Avec cette profession j’ai trouvé un emploi polyvalent, qui bouge et surtout qui est appelé à subir de nombreuses transformations dans le futur.»

Et l’avenir de son métier, Marc Dumartheray l’a pris à bras-le-corps, lui qui, en 2006, est devenu le plus jeune commandant du canton à 25 ans. «À l’époque, on pouvait faire la double incorporation armée et protection civile. J’ai donc rejoint la PCi comme volontaire afin d’être formé dans le domaine ABC (atomique, biologique, chimique) dans l’école dédiée à Spiez. J’en suis sorti avec un grade de capitaine, et pratiquement du jour au lendemain j’ai été engagé comme commandant.» Affecté à la direction de la région du Gros-de-Vaud, il se retrouve à la tête de 237 astreints. «J’ai dû apprendre sur le tas, se souvient-il. Mais j’étais jeune alors je ne me posais pas trop de questions. Il fallait que je me fasse une place au sein des commandants, mais aussi vis-à-vis des politiques, avec qui nous sommes amenés à collaborer.»

«Nous sommes utiles à la société, et c’est cela le plus important»

Après des états de service réussis au cœur du canton, Marc Dumartheray grimpe encore un échelon lorsqu’il devient, il y a trois ans, le nouveau chef de la PCi du district de Morges. «Je connaissais bien mon prédécesseur qui partait à la retraite. C’est lui qui m’a encouragé à postuler et décrit les défis qui se profilaient ici.» Désormais à la tête de 750 miliciens, le dirigeant du bataillon morgien s’est occupé du déménagement dans la nouvelle caserne à Saint-Prex et se concentre sur les challenges à venir. «La Protection civile a un peu un rôle de l’ombre, c’est parfois frustrant. Il y a un gros travail de communication et d’information à faire auprès des citoyens car nous exerçons un métier qui consiste à s’entraîner en prévision de chose dont on espère qu’elles n’arriveront jamais.»

Néanmoins, le commandant ne veut pas perdre de vue le côté social de la PCi. «Beaucoup débutent ici et ne voient pas l’intérêt de leur travail. Mais ils finissent par comprendre la finalité et le but de notre action. Lorsque l’on soutient la police ou les pompiers au cours de missions ou que l’on va trouver des personnes âgées suite au déclenchement du plan canicule, nous sommes utiles à la société, et c’est cela le plus important.» (24 Heures)