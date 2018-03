Le clap de Visions du Réel sera donné par un Nyonnais

Fidèle au slogan cher à son président Claude Ruey, «penser global, agir local», Visions du Réel, le Festival international de cinéma de Nyon, propose quelques nouveautés pour accueillir mieux encore un public toujours plus nombreux. Alors que le programme de cette 49e édition ne sera présenté que le 14 mars, la nouvelle directrice artistique du festival, Émilie Bujès, a révélé mercredi le contenu des projections qui s’adressent particulièrement aux habitants de la région. Notamment le film de pré-ouverture, Anote’s Ark, signé par un Nyonnais établi au Québec, Matthieu Rytz. Pour son premier long-métrage, le réalisateur s’est rendu dans les îles Kiribati, dans le Pacifique, une des premières nations promise à être engloutie par la mer à cause du changement climatique. Il y a suivi son président Anote Tong, qui tente d’alerter les leaders mondiaux sur cette situation et une femme qui a décidé comme d’autres habitants de cette petite république d’émigrer en Nouvelle-Zélande. Ce film, sélectionné au prestigieux festival Sundance, ne sera donc pas en compétition à Nyon, mais offert en projection gratuite le 12 avril (19 h 30 au théâtre de Marens, 20 h à la salle communale) ainsi qu’à Gland, dans le cadre du programme Grand Angle.

Ce dernier débutera au Théâtre de Grand-Champ le 14 avril avec Ladies, un film à la fois drôle et tendre des réalisatrices Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. Elles ont rencontré des femmes d’âge mûr, habitant le bassin lémanique, dont le conjoint est mort ou parti. Ces femmes fortes racontent comment elles vivent et gèrent cette solitude.

Le Village prend ses aises

Pour prolonger les festivités après les projections, le Village du Réel, installé à côté de la salle communale de Perdtemps, prendra ses aises. La place sera agrandie, comme le bar qui occupera désormais l’entier de la salle des expositions. Conséquence, le Forum sera déplacé de l’autre côté de la salle communale.

Côté restaurant, pas de grand changement. «Nous aurons à nouveau trois Food Trucks juste à côté, pour garantir une gamme de prix accessible à tous», relève le président Claude Ruey. Si la musique a sa place depuis plusieurs années, les concerts seront encore développés. Grâce à la collaboration avec La Parenthèse, le festival proposera des artistes d’une certaine envergure, comme les DJ lausannois Adolpho & Franky, DJ Singh, le folk serbe de Dunav ou encore le groupe genevois Quiet Island. Auteur de l’affiche, la photographe vaudoise Delphine Schacher présentera une exposition à la Grenette du 6 au 21 avril.

Enfin, le festival se déclinera sous toutes ses formes dans les vitrines des commerçants nyonnais, alors que les Amis du festival, présidés par Bernadette Nelissen, s’emploieront à démontrer que Visions du Réel n’est décidément pas réservé aux intellos.

