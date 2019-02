Le cri du martinet résonne même en son absence

Le chant strident des martinets noirs a résonné dans la nuit au début du mois du janvier. Ce qui est étonnant, puisque l’espèce, migratrice, vit sous les cieux africains à cette période de l’année. Si le voisinage ne s’est rendu compte de rien, une conseillère communale Verte a été intriguée d’entendre les cris de l’oiseau un soir en sortant d’une réunion politique. Vanessa Ischi Kaplan a fait sa petite enquête. «Ce sont des enregistrements pour signaler aux martinets noirs la présence des nichoirs qui ont été posés pour eux», souligne l’élue Verte, qui a interpellé la Municipalité lors de la dernière séance de l’organe délibérant.

L’ornithologue amatrice avait vu juste. «Il semble y avoir eu un problème technique au niveau de la sono qui s’est enclenchée en dehors de la période prévue», explique la Ville, qui nous a répondu par écrit. Le système a été débranché pour éviter une nouvelle mise en route intempestive.

Les enregistrements seront réenclenchés une fois les martinets de retour dans la région, entre avril et septembre. Nyon prend soin de cette espèce qui se trouve sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. Plusieurs mesures ont été mises en place pour qu’elle puisse trouver au centre-ville des endroits où prendre ses quartiers en été. Il y a ainsi aujourd’hui 85 nichoirs répartis dans la tour du château, sur la terrasse Bonstetten et dans le clocher du temple, en plus des quatre derniers qui sont installés au nord de la cité sur le site de la déchetterie.

Pour que ces équipements soient occupés, il est primordial de les signaler. Les enregistrements qui ont été entendus en janvier remplissent cette mission à destination des dizaines d’individus qui s’arrêtent chaque année à Nyon. Il n’empêche, pour l’instant, les résultats se font attendre.

Selon le recensement de l’été dernier, un nid était occupé au château. Les 88 autres sont restés vides. Ce qui ne remet pas en cause l’utilité de la mesure, à en croire les spécialistes. «L’installation de nouvelles colonies prend six à sept ans», note Yves Menétrey, de la Station ornithologique suisse. Les martinets ont besoin de temps pour reconnaître les lieux avant d’y passer l’été en couple.

Et comme les nichoirs ont été posés entre 2015 et 2017 – ceux du château datent de 2006 mais ont été déplacés en 2017 – les spécialistes s’attendent à voir leur occupation nettement augmenter ces prochaines années. D’autant plus que les prochains travaux à l’école du centre-ville vont pousser les couples qui y résident pendant les beaux jours à trouver un nouveau site de nidification.

(24 heures)