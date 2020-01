Le district de Nyon a son deuxième préfet

Pour seconder Chantal Turin, qui prendra tout naturellement la succession de Jean-Pierre Deriaz à la tête de la préfecture de Nyon avec un poste à 100%, le Conseil d’État a nommé Olivier Fargeon, au taux de 50%. Ce dernier est bien connu dans la région puisqu’il a siégé pendant dix ans à la Municipalité de Gland, comme responsable des infrastructures et de l’environnement.

Âgé de 53 ans, marié et père de deux filles, celui qui a fait carrière au sein de CFF Immobilier, en tant que responsable du management des grands centres de transport de Suisse romande, a été choisi parmi une petite quarantaine de dossiers aux profils très divers.

Accent vaudois

«Devenir préfet, c’est pour moi un gros défi et une chance que je ne voulais pas laisser passer. Car même si j’ai mis la vie politique entre parenthèse il y a trois ans et demi, cette fonction de représentant de l’État est une belle façon d’y revenir en se mettant au service des communes», relève Olivier Fargeon. Si son accent vaudois est un peu moins prononcé que celui de Jean-Pierre Deriaz, qui part à la retraite le 31 mai prochain, c’est que le futur préfet, né à Genève, est d’origine française. «Mais j’habite à Gland depuis l’âge de 10 ans et je suis naturalisé depuis mes 18 ans», rigole celui qui entend mettre son étiquette de PLR au rancard pour défendre la vision du gouvernement.

S’il a été choisi «pour ses bonnes connaissances des institutions et son aptitude à fédérer ses interlocuteurs», dixit le Conseil d’État, l’ancien élu compte sur le département et sur sa future collègue pour se former aux tâches juridiques, notamment les affaires pénales et audiences du Tribunal des baux, qui occupent de plus en plus les lieutenants de l’État.

C’est à cause de cette surcharge que le Canton avait alloué, peu après le redécoupage des districts, un demi-poste en plus à partager entre les districts de Nyon et Morges. Mais ce dernier avait vite passé entièrement à Nyon, district plus urbain et dense en population. Une répartition qui n’a pas été remise en cause par la conseillère d’État Béatrice Métraux. «La préfecture de Morges peut bénéficier du renfort d’autres collègues», rappelle sa porte-parole, Laurence Jobin.