Le domaine de ski franco-suisse Dôle-Dappes-Tuffes prépare sa fusion

En 2016, à la demande du Conseil régional du district de Nyon et des propriétaires des installations, la Société de gestion de la station des Rousses (F) reprenait l’exploitation des remontées mécaniques de la Dôle. Après une première saison catastrophique, en raison du manque de neige, celle de cet hiver s’annonce plus équilibrée. Pour que les suivantes soient encore meilleures, les partenaires français et suisses vont investir près de 17 millions de francs. C’est le montant qu’il faudra débourser d’ici à 2020 pour faire des Tuffes et de la Dôle un domaine de ski unique et rentable. En créant une liaison directe entre les deux massifs et une zone d’accueil des skieurs digne de ce nom. Les Français prendront à leur charge 12 millions. Télé-Dôle, société propriétaire des remontées mécaniques de la Dôle, dont la majorité du capital a été reprise par le Conseil régional, mettra près de 4,2 millions, sachant qu’elle a déjà investi 700'000 francs dans la rénovation de ses pistes.

Côté suisse, il s’agit, dès cet été, de réaménager totalement le parking des Dappes, au pied du télésiège de la Dôle. Il comprendra le même nombre de places, mais sera doté d’un parvis de stationnement, alors que la route cabossée qui servait au parcage jusqu’ici sera restructurée et même dotée d’une voie de bus. «Nous avons légèrement modifié le plan initial, pour mieux tenir compte des exigences environnementales françaises», explique Thierry Genoud, président de Télé-Dôle. Ce printemps, il s’agira aussi de lancer le concours d’architecture pour le bâtiment d’accueil prévu entre le parking et le télésiège de la Dôle, dont la construction est prévue en 2019. Avec la création d’une piste de débutant aux Leyseneys, la refonte du Tabagnoz, cette zone deviendra à terme la porte d’entrée principale du domaine franco-suisse. De leur côté, les Français réaliseront un élément essentiel pour la réunion des deux domaines, un télésiège de retour entre les Dappes et le sommet des Tuffes. Ainsi, les skieurs n’auront plus à pousser des centaines de mètres sur leurs bâtons pour passer de l’un à l’autre. Un gros investissement, auquel s’ajoutera le remplacement du télésiège des Jouvencelles, l’aménagement de nouvelles pistes et l’introduction du système mains libres. «L’ensemble des procédures en cours nous permet d’imaginer une livraison des télésièges en novembre de cette année», précise François Godin, président du Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses, propriétaire du domaine français.

Opération blanche

Presque tout le district de Nyon est appelé à participer au volet suisse à travers le dispositif financier solidaire du Conseil régional (DISREN), ce qui permettra d’obtenir des subventions fédérales, cantonales et des fonds Interreg. Mais Saint-Cergue, propriétaire du site, sera seule porteuse du projet. Car les autres communes signataires du plan partiel d’affectation de la Dôle, Crans-près-Céligny et Gingins, ne sont pas membres du dispositif, alors que La Rippe se contente d’une contribution solidaire. Saint-Cergue a trouvé la bonne astuce pour assumer sa part de 85'000 francs. Elle propose de vendre la parcelle du parking des Dappes à Télé-Dôle pour 100'000 francs, ce qui lui permet de faire une opération blanche. «On se demandait depuis quelques années ce qu’on allait faire avec ce terrain, car Télé-Dôle, alors au bord de la faillite, ne payait plus la location du site», explique le syndic, Pierre Graber. Cela donnera à la société une maîtrise totale du foncier et permettra aux élus saint-cerguois de voter plus sereinement leur écot à ce projet, mardi prochain. (24 heures)