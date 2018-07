Le festival Rive Jazzy va fêter son 25e été musical

Le premier Rive Jazzy a été créé en 1993 par le tenancier de la laiterie du quartier, Gérard Hardy. Depuis, chaque été, les terrasses du bord du lac à Nyon profitent des concerts gratuits organisés en fin de semaine (jeudi, vendredi et samedi soir). Pour ce 25e anniversaire, l’Association pour l’animation du quartier de Rive a concocté un programme de qualité, avec, en prime, un week-end de clôture exceptionnel.

Le festival débutera jeudi (19 h 30) à la plage des Trois Jetées avec le son cubano du groupe Los Ratones. Il se poursuivra le lendemain (20 h) à la Nautique, et le samedi (19 h) à la place de Savoie. Les concerts changeront ensuite chaque week-end de lieu au sein du quartier de Rive. Provenant de Suisse et de toute l’Europe, les formations sont composées de quatre à six musiciens. «Le festival, qui était essentiellement centré sur le jazz traditionnel, a su évoluer et s’enrichir avec les styles latino, manouche, blues, et même rock», commente Thomas Winteler, directeur bénévole de Rive Jazzy.

Le vendredi 10 août, pour la fête du 25e, les concerts débuteront à 18 h 30. Le samedi, les festivités reprendront de 11 h 30 à 14 h 20, puis le soir de 18 h à minuit. Le dimanche, une jazz parade aura lieu à 13 h 30 de la place des Marronniers jusqu’à la place du Molard, puis les concerts reprendront de 14 h 30 à 21 h, avec une jam session en bouquet final. (24 heures)