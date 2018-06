Le festival des arts vivants a son espace interface

Jusqu’à aujourd’hui, les locaux du petit bâtiment situé en face de la salle communale de Nyon ont surtout été occupés par le dentiste scolaire, des sociétés locales, Visions du Réel et Les Hivernales. Depuis janvier, le Festival des arts vivants (far°) y a ses bureaux, et pourra désormais disposer de la salle des expositions pour y accueillir des artistes en résidence ou pour y organiser des événements culturels. Cet espace, rebaptisé «Les Marchandises», a été inauguré mercredi soir.

Président du Conseil de la Fondation du far°, Pierre Wahlen précise que les sociétés locales qui utilisent ce lieu pourront continuer à le faire. «Il y aura une cohabitation, et même davantage car le far° a une vraie volonté de collaborer avec les sociétés locales nyonnaises. Notre intention reste d’inscrire le Festival des arts vivants dans le tissu social de la cité.»

Une convention a été signée avec la Ville de Nyon pour une durée de cinq ans, renouvelable une année. Ainsi, comme l’explique Pierre Wahlen, le far° aura le temps d’amortir les travaux qu’il a entrepris, et après cinq ans, la Ville aura le loisir de disposer du bâtiment selon ses plans pour le Cœur de Ville (projet de transformation du centre-ville de Nyon).

Toute l’équipe du far° est ravie d’avoir enfin un lieu bien visible et accessible au centre-ville, notamment pour ses médiations culturelles. Car en plus du festival en été, le far° développe tout au long de l’année des projets participatifs avec des groupes et des associations de Nyon et de la région. En outre, comme l’Usine à Gaz est en travaux, l’édition du far 2018 proposera ses spectacles à la fois à la salle communale et aux «Marchandises». (24 heures)