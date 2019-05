Le financement solidaire ne sera pas obligatoire

Région de Nyon renonce à rendre obligatoire l’adhésion de ses communes membres au DISREN, le dispositif d’investissement solidaire. Ce système, en vigueur depuis 2017, a déjà permis de financer 16 projets régionaux et semble satisfaire la grande majorité des instances municipales et délibérantes des 42 communes membres de la Région. Mais au terme d’une phase test de trois ans, le Conseil intercommunal devait décider s’il fallait, comme le proposait le comité directeur (Codir), inscrire le DISREN dans les statuts, ce qui obligerait toutes les communes membres à y adhérer, soit à quitter l’association. Car aujourd’hui, il fonctionne sous forme de but optionnel et quatre communes n’y participent pas: Bursinel, Gingins, Vich et Chéserex, qui quittera d’ailleurs la Région à la fin de cette année.

Si le Codir reste convaincu qu’il faudra imposer à long terme une solidarité totale, il proposera au Conseil intercommunal de reconduire le DISREN sous sa forme optionnelle pour cinq ans. Son président, Gérald Cretegny, assurait dans «La Côte» que cela n’a rien à voir avec la campagne référendaire qui bat son plein contre la sortie de Prangins de la Région. Mais il sait que la question ne fait pas l’unanimité, une consultation effectuée auprès des membres ayant montré que cinq communes, dont Nyon, sont peu favorables ou indécises. Or, pour changer les statuts, la loi sur les communes impose l’approbation de 100% des membres.

Le comité directeur a donc décidé de jouer la prudence, pour ne pas risquer de se retrouver sans son moyen principal de financement. (24 heures)