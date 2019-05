Le fourgon trampoline de l'école de cirque volé

Ce n’est qu’un vieux camion, mais à l’image du «Zèbre» de Jean-Marc Richard, il fait partie du paysage et des manifestations de la ville de Morges. Ce fourgon, c’est celui de l’École de cirque Coquino, retrouvé cabossé samedi matin sur les hauteurs de Marcelin, alors qu’il est d’ordinaire stationné sur le parking du gymnase.

Les «malfrats» n’ont manifestement pas pu aller plus loin que dans les vignes, où le fourgon, utilisé d’ordinaire comme trampoline, a fini sa course encastré dans les piquets, sur un talus. Un camion-grue a été mobilisé pour le remettre sur le bitume, mais ce triste incident ne remet évidemment pas en cause la participation de Coquino, ce samedi 1er juin, à la Fête des clowns de Morges, dont l’école est la protagoniste principale. (24 heures)