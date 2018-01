Le garagiste du village est devenu boucher

Après les clés à molette et l’huile de moteur, place aux saucisses et aux côtelettes! Représentant de la marque Renault à Trélex durant trente-sept ans, Pierre-André Cuvit s’est récemment lancé dans une aventure peu banale. À 62 ans, il a fermé son garage et transformé les locaux en boucherie. Il exploite celle-ci depuis le 8 décembre avec son fils Benjamin, boucher de profession, sa fille Amandine et un ancien collaborateur du garage. «C’est au cours d’une discussion avec mon fils, qui souhaitait se mettre à son compte, que l’idée du projet est née», indique Pierre-André Cuvit. L’ancien garagiste saisit alors la balle au bond pour se reconvertir. «Le constructeur automobile devenait trop exigeant, les locaux ne convenaient plus, et l’électronique embarquée a bien changé le métier», résume-t-il.

Nouveau tea-room

Aujourd’hui, la famille mise sur les produits du terroir et la fabrication maison pour faire tourner son commerce. Un créneau qui répond à une vraie demande. «Sans cette tendance de société, il aurait été plus difficile d’envisager de se lancer dans ce domaine», confie l’ancien garagiste. En plus de la viande, la boucherie vend également tout un assortiment de produits régionaux. À cela s’ajoutent un service traiteur et un espace convivial où les clients peuvent prendre un café. Ce dernier devrait d’ailleurs être bientôt aménagé en petit tea-room.

En se diversifiant de la sorte, les propriétaires espèrent aussi contribuer à redynamiser un peu la vie du village. Une initiative bien accueillie par la Municipalité, malgré une concurrence possible avec l’Auberge Communale, actuellement en travaux. «Il y a de la place pour les deux endroits, car leur clientèle n’est pas vraiment la même, commente le syndic Yves Ravenel. Pour un petit village comme Trélex, l’ouverture d’un nouveau commerce est toujours une bonne nouvelle. Nous espérons qu’il parviendra à bien fonctionner.»

La maison qui abrite la nouvelle boucherie a déjà accueilli une épicerie au début du siècle passé. C’est en tout cas ce qu’indique un vieux cliché détenu par le propriétaire actuel. Au centre du village, place de la Tour, son emplacement représente un atout indéniable. Grâce aux Fêtes, le premier mois d’activité a répondu aux attentes. «Nous avons bien démarré, confirme Pierre-André Cuvit. Nous sommes donc confiants pour la suite.» (24 heures)