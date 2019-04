Le meilleur alcool de Suisse vient de Féchy

On peut être vigneron à Féchy et passionné de distillation. Alain Bettens dirige la Cave de la Crausaz, à Féchy, et il a décidé de se lancer dans le whisky en 2006. Celui-ci est produit à partir d’une orge maltée réduite en farine, puis brassée dans de l’eau chauffée en 55 et 75 °C . Place ensuite à la fermentation, puis à la distillation avant que le précieux liquide passe cinq ans en barrique neuve fabriquée à Saint-Gall. L’Allan’s Gold, c’est son nom, vient d’obtenir le titre de Meilleur spiritueux de l’année au 2e concours national organisé par «Vinum», la Haute École de Changins et «Infovin». Alain Bettens a déjà sorti une version plus tourbée et a planté cette année de l’orge brassicole à Féchy pour produire local.

Parmi les 210 échantillons dégustés par un jury d’une vingtaine de personnes, 24 ont obtenu une médaille d’or, 41 d’argent, et des podiums ont été présentés dans douze catégories. Le distillateur de l’année a un pied à Couvet, où il a connu les distillations clandestines d’absinthe, et un à Genève, à la Distillerie de Saconnex-d’Arve. Avec quatre médailles d’or dans trois catégories, René Wanner et son Absintissimo triomphent avec deux absinthes et deux gins.

Parmi les Romands distingués, citons les Valaisans d’Abricool, vainquait avec leur eau-de-vie de muscat et troisième avec leur eau-de-vie d’abricot. Un autre Valaisan, Morand, a fait la meilleure absinthe suisse avec sa B3X et la meilleure liqueur avec sa Douce de Williamine. Le Neuchâtelois Philippe Martin et son Absinthe Esmeralda sont deuxièmes dans la catégorie. Sinon, les distilleries alémaniques ont réalisé de très jolies récompenses, spécialement en kirsch, en eaux-de-vie de fruits à pépins, de baies ou de fruits à coque.

(24 heures)